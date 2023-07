La Polícia Local tramita 147 denuncias por ruidos en Málaga

La Policía Local de Málaga ha tramitado un total de 147 denuncias, 31 tanto a establecimientos (31) como a personas (116) por incumplimientos relativos a la ordenanza de prevención y control de ruidos, así como los relacionados con las medidas municipales que garantizan la convivencia ciudadana y la protección de espacio público. Las actuaciones, un total de 321, se han realizado a lo largo de la semana del lunes 3 de julio (desde 07.00 horas) hasta las 07.00 horas de ayer lunes 10 de julio en la zona del Centro Histórico y en los distritos de Teatinos y Carretera de Cádiz.

En cuanto al dispositivo policial extraordinario de vigilancia contra el intrusismo en el servicio de transporte público, de control de VTC y de taxis, se han realizado un total de 117 intervenciones cuyo resultado ha sido nueve denuncias, de ellas tres taxis y nueve VTC por diferentes incumplimientos.

Por otro lado, en lo referente al control del cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza frente a la Contaminación por Ruidos, Vibraciones y otras formas de Energía se ha denunciado a un total de 28 personas, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado. Del total, 12 personas por cantar o proferir gritos en la vía pública y en zonas de concurrencia pública; 15 denuncias por incumplimientos relacionados con la realización de actividades en el interior de viviendas que impiden el descanso ajeno -ruidos en el interior de las viviendas, hacer funcionar aparatos en horario nocturno; actividades perturbadoras del descanso; y una denuncia relacionada con un exceso de ruido en zonas públicas.

Las 12 denuncias tramitadas por cantar o proferir gritos en la vía pública se han producido en la plaza del Carbón (1); Plaza Nuestra Señora de la Soledad (3); Carril del Capitán (1); avenida de la Luz (1); Manuel Vargas (1); Mariblanca (1); Plaza Manuel Bautista Ávila (1); Mariscal (1); Pasaje de la Menta (1); y Plaza de la Merced (1).

En lo referente al control del cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Urbano en la ciudad de Málaga, se han efectuado un total de 88 denuncias: 18 por hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública; por permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas en zonas no autorizadas (50); y 14 de ellas por realizar la actividad de aparcamiento, ordenación o vigilancia en espacios públicos sin autorización.

Las 18 denuncias tramitadas por hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública se han producido en las calles y plazas: Aventurero (2); Capitán (1); Granada (2); Hernán Ruíz (1); Marqués de Larios (2); Marqués de Valdecañas (1); Moratín (1); Mosquera (4); San Julián (2); Sánchez Pastor (1); y Tirso de Molina (1).

Por otro lado, las 50 denuncias tramitadas por permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas en zonas no autorizadas se han producido en las calles y plazas: avenida de Velázquez (1); Cañada de los Ingleses (1); Chiquito de la Audiencia (3); Plaza de las Cofradías (4); Esquilo (4); Fernán Núñez (1); Frank Capra (1); Plaza General Cano (6); Paseo Ibérico (5); Loberos (9); Paseo Marítimo Antonio Banderas (1); Plaza de la Merced (1); Molinillo del Aceite (5); Plaza Mozart (7); y avenida Europa (1).

Respecto a las actuaciones sobre los establecimientos públicos, se han sancionado a 31 por diferentes motivos relativos a diferentes ordenanzas. De las denuncias interpuestas 3 es por no tener la documentación exigida en regla; 2 por dejar transcender la música al exterior por puertas o ventanas; y 15 por incumplimientos relacionados con uso u ocupación indebida de la vía pública -dos por ocupación sin autorización; siete por mayor ocupación de la permitida; una por no respetar el horario de cierre de la terraza; una por incumplir el horario de retirada de en terrazas zona ZAS; una por no tener expuesto el plano indicativo de superficie autorizada; una por producir molestias a los vecinos o transeúntes reiteradas y acreditadas; y dos por incumplir lo dispuesto en los planes de aprovechamiento-.

Por otro lado, se han realizado 40 seguimientos de decreto; dos actas de denuncia por incumplimiento de decreto; una notificación de otros decretos; 2 notificación de decreto de cese de música; y dos notificaciones de decreto de cierre de establecimiento. Las 15 denuncias relativas a las terrazas de los establecimientos públicos se han producido en las calles: Tomás Echevarría (3); Bolsa (1); Convalecientes (1); Manuel Altolaguirre (1); Alameda Principal (2; Héroes de Sostoa (1): Jara (1); Juan de Padilla (1); avenida Manuel Torres (1); Plaza de la Merced (1) y Sánchez Pastor (2).

Las denuncias relacionadas con la contaminación acústica pueden suponer una sanción administrativa cuyo importe oscila entre los 600 euros, las catalogadas cómo leves y los 300.000 euros, las consideradas cómo muy graves; respecto las relacionadas con la ordenanza de Convivencia Ciudadana a partir de los 300 euros.