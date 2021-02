Quirónsalud Málaga alcanza las 500 cirugías con láser holmio, el más avanzado para la hiperplasia benigna de próstata

El Servicio de Urología del Hospital Quirónsalud Málaga, encabezado por los doctores José Ángel Gómez Pascual y Francisco Antuña Calle, ha alcanzado la cifra de 500 pacientes tratados con enucleación por láser holmio (técnica HoLEP), el procedimiento más avanzado y mínimamente invasivo para la hiperplasia benigna de próstata (HBP), una enfermedad que padecen el 90 por ciento de hombres mayores de 75 años.

"Es un orgullo representar a un servicio que desde 2009 está tratando esta patología con las técnicas más innovadoras del momento, como fuera el láser verde hasta 2016 y posteriormente la técnica actual con láser holmio (HoLEP), la última tecnología para tratar ciertas patologías de la próstata, como la hiperplasia benigna", ha sostenido el doctor Gómez Pascual, quien ha añadido que se trata de una técnica "muy exigente y que requiere un equipo especializado y formado".

Así, ha destacado en un comunicado que el Hospital Quirónsalud Málaga es "pionero de Andalucía y con las mejores cifras de éxito en el tratamiento con esta técnica".

La próstata es el órgano más frecuentemente afectado por enfermedades del hombre mayor de 50 años, siendo las patologías más habituales la hiperplasia benigna de próstata (HBP) y el cáncer de próstata.

El aumento de tamaño de la próstata (hiperplasia benigna de próstata) es uno de los mayores problemas de salud del varón adulto; "la padecen el 60 por ciento de los varones mayores de 60 años, un porcentaje que se acerca al 90 por ciento cuando el paciente supera los 75 años", ha advertido el doctor Antuña.

Síntomas habituales

A priori, es benigna, pero requiere tratamiento y los síntomas habituales son dificultad miccional y aumento de frecuencia urinaria diurna y nocturna. Por ello, los doctores han considerado fundamental un diagnóstico precoz para evitar futuras complicaciones y descartar otras enfermedades, de ahí la recomendación de acudir al médico ante cualquier síntoma y someterse a una revisión anual a partir de los 50.

En el caso de la hiperplasia benigna de próstata (HBP), la parte de la glándula masculina que rodea la uretra crece de tal manera que "interfiere en la vida cotidiana, mermando la calidad de vida al provocar problemas miccionales; como dificultad para iniciar la micción, sensación de vaciado incompleto, orinar con mayor frecuencia, tanto de día como de noche o, en fases más avanzadas, incluso incontinencia con pérdidas urinarias", ha explicado el urólogo.

Cuando el tratamiento médico farmacológico no es suficiente para calmar estos síntomas y devolver al paciente una calidad de vida aceptable, se debe recurrir a la cirugía, preferentemente, la cirugía mediante láser holmio, un procedimiento mínimamente invasivo que evita la cirugía abierta, el sangrado, posibles infecciones, reduce el dolor postquirúrgico y acorta el tiempo de recuperación y de ingreso hospitalario.

Según el doctor Gómez Pascual, "el láser holmio (HoLEP) es un láser superior a los anteriormente conocidos por su capacidad de corte y coagulación, que permite extraer el tejido crecido de la próstata intacto en su totalidad".

Esta técnica consiste en la disección de la glándula prostática hipertrófica mediante una fibra de láser holmio u HoLEP (del inglés, Holmium Laser Enucleation of the Prostate; en español, enucleación de próstata con láser holmio), creando inmediatamente una cavidad que no sangra, lo que permite tratar próstatas de cualquier tamaño (incluso hasta 200 gramos) que el láser verde o la resección transuretral clásica de próstata no pueden realizar.

También es importante señalar que "la elevada inversión en equipamiento, en fibras y su difícil ejecución llevada a cabo por cirujanos urólogos experimentados, ha hecho que solo sea posible encontrarlo en centros de referencia de prestigio a nivel nacional", ha admitido el doctor Antuña.