Renfe refuerza con 29.000 plazas las conexiones de AVE entre Madrid y Málaga este fin de semana

Renfe refuerza las conexiones entre Madrid y Andalucía desde este jueves hasta el domingo 2 de julio, con motivo de la primera operación salida del verano. En total, pone a disposición de los viajeros 92.000 plazas, de las cuales 29.000 tienen origen o destino en Málaga, es decir un 5 % más de las habituales.

Para esto, se ponen en circulación hasta 12 trenes de doble composición en las relaciones que unen la capital de España con Málaga, Córdoba y Sevilla. En total, suponen 4.500 plazas extra respecto a un fin de semana normal.

Además, fuentes de Renfe señalan que la huelga convocada por CGT para trabajadores de Adif de este miércoles 28 no afectó a ninguno de los trenes que tenían destino o salida en Málaga, de la misma manera que no esperan afección alguna en los servicios de este viernes 30 de julio, cuando se espera la segunda jornada de huelga. A su vez, se producirán paros, si no se llega a un acuerdo antes entre sindicatos y empresa, los próximos 5 y 7 de julio.

Convocan una huelga el próximo 5 de julio

El Sector Ferroviario del sindicato CGT ha convocado huelga en fabricación y mantenimiento de Renfe en Málaga el próximo 5 de julio tras la falta de acuerdo en el seno de la comisión de conflictos laborales de Renfe "ante el anuncio de movilizaciones realizado por CGT debido a la grave situación actual para la plantilla de la empresa ferroviaria en nuestra provincia, siendo especialmente grave en los talleres".

Así lo ha puesto de manifiesto CGT en un comunicado, en el que exige a Renfe "el aumento de plantilla en los talleres de la provincia, el cese a la continua externalización de cargas de trabajo a contratas que precarizan el empleo y los salarios en el sector ferroviario, el respeto a las condiciones mínimas de seguridad y salud en los talleres, así como la mejora del clima laboral en el taller de AVE, que se ha visto alterado con la llegada de un nuevo responsable que está generando un alto índice de absentismo, conflictividad y sanciones".

El sindicato señala que la huelga del día 5 de julio constará de dos periodos, entre las 2:39 y las 4:39 en el turno de noche y desde las 12:13 a las 16:13 e irá acompañada de una manifestación que partirá a las 12:30 desde la puerta de la Base de Mantenimiento Integral de Trenes en Los Prados para llegar hasta Vialia. Detallan que esta huelga en Renfe coincide con las convocadas por el Sector Ferroviario en ADIF los días 28 y 30 de junio, 5 y 7 de julio reclamando que se consoliden las plazas del personal con residencia temporal en la provincia de Málaga que están pendientes de la Acción General de Movilidad en curso, que se aplique el acuerdo marco para la modernización de las administraciones del siglo XXI en lo referente a internalización de cargas de trabajo, aumento del empleo público y abono del aumento de productividad derivado de la falta de personal en los últimos años.