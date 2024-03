Roban a una 'tik toker' en Gamarra: "Me pidió el número de teléfono y después me sacó una navaja"

Se llama Marta Guerra, es malagueña y acumula un millón de seguidores en Tik Tok; en Instagram, más de un centenar. La semana pasada fue víctima de un robo en Gamarra, en la capital malagueña, cuando un joven supuestamente le pidió su número de teléfono y después le sacó un arma blanca. Dos vecinos de la barriada siguieron al ladrón y consiguieron que tirara algunas de sus pertenencias. La influencer decidió compartir lo sucedido en redes sociales: "Lo hice para mostrar que estas cosas le pasan a todo el mundo y para que las mujeres se protejan, también para que animen a denunciar", manifiesta.

Era jueves, 29 de febrero. Sobre las 00:15. Marta había salido de su casa para coger el coche. Estaba a apenas cinco minutos caminando. Iba tranquila. Llevaba el bolso de un hombro; en la mano contraria, la cartera y el móvil. Un joven entonces se le acercó. "Me sentí intimidada porque se me acercó mucho a la oreja. Al principio no entendí lo que me dijo porque tenía un acento raro, después le dije que no", cuenta.

A continuación, asegura que sacó una navaja de un bolsillo mientras le preguntaba: "¿Qué tienes ahí?", siempre según el testimonio de la joven. Aunque le pidió que no le sustrajera el móvil, explica que el ladrón le arrebató todas sus pertenencias y huyó en patinete eléctrico.

Marta recuerda que no había nadie en el lugar de los hechos, así que decidió correr hasta una zona más transitada mientras pedía ayuda. Dos hombres, alertados, comenzaron a perseguir al ladrón. Consiguieron recuperar el bolso y el teléfono móvil de la joven, aunque el presunto delincuente no devolvió 150 euros en efectivo que llevaba y otros objetos de valor valorados en más de 350 euros, lamenta.

Minutos después del atraco, la influencer decidió contarlo en redes sociales. Su objetivo, mostrarse "natural" y que "estas cosas le pasan a todo el mundo". Su intención, dice, también es alertar a las mujeres de que tomen medidas de precaución y que "siempre se denuncien este tipo de cosas". El vídeo ya se ha hecho viral y suma más de 440.000 visualizaciones.