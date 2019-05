Salud contratará este verano a unos 3.500 profesionales para cubrir las vacaciones

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) informó este jueves en Mesa Sectorial a los sindicatos que a nivel autonómico contratará a 18.100 profesionales para cubrir las vacaciones de verano, de los cuales 3.529 serán para la provincia de Málaga. En Andalucía, según el SAS, el incremento es del 14% respecto al año anterior. Después de Sevilla –con 3.573 contratos–, Málaga es la segunda provincia de la región en contratación.

Pero a los sindicatos la cifra no le dice nada. “Nos gustaría conocer el monto del gasto total para comparar con el año pasado. Porque si contratan más profesionales por un mes, le salen más profesionales. Como con las listas de espera, cambian la forma de presentar los datos y no podemos comparar. Juegan al despiste”, dijo el responsable de Sanidad de CCOO a nivel provincial, Rafael González. La Mesa Sectorial fue este jueves en Sevilla, pero de momento los sindicatos no saben cuándo serán las reuniones en los centros para conocer al detalle la cobertura estival en la provincia.

“Yo tengo malas vibraciones. Es cierto que, por ejemplo, faltan médicos, pero eso me parece que les sirve como excusa para contratar menos”, comentó el responsable de Sanidad de UGT, Vicente Sandoval.

Ambos representantes sindicales reivindicaron que durante los meses de julio, agosto y septiembre no se cierren camas ni quirófanos. “Los nuevos gestores del PP han dicho que las listas de espera son importantes y que se han encontrado pacientes que no estaban contabilizados en los cajones. Entonces, si se cierran quirófanos y camas por vacaciones, no se van a terminar nunca esas listas de espera”, argumentó Sandoval quien a la vez exigió “un incremento de la contratación real”.

Para los sindicatos, la cobertura estival es la prueba del algodón del nuevo gobierno autonómico ya que con esas sustituciones se verá si realmente hay una voluntad de no dejar la sanidad pública a medio gas durante las vacaciones.

Por provincias, de acuerdo a los datos facilitados por el SAS a los sindicatos en la Mesa Sectorial, en Almería se prevé la contratación de 1.458 profesionales; en Cádiz, 3.118; en Córdoba, 1.186; en Granada, 2.589; en Huelva, 1.573; en Jaén, 1.166; en Málaga, 3.529 y, en Sevilla, 3.573. Según ese avance, la aplicación concreta del plan de vacaciones se hará con las organizaciones sindicales, pero éstas aseguran que aún no tienen ninguna reunión prevista con las respectivas direcciones.