Sanitarios instan a extremar las medidas para que las colas de Semana Santa no sean foco de contagios

Mensaje de los sanitarios a las cofradías, las fuerzas de seguridad y los ciudadanos que estos días de Semana Santa acuden a ver las imágenes de las distintas hermandades: las medidas de seguridad deben extremarse y respetarse a rajatabla para que las colas no sean foco de contagios. La clave, coinciden, es cumplir con rigor la distancia de seguridad y las normas establecidas para contener la pandemia. Unos ven la afluencia hacia las casas hermandades con más preocupación y otros con menos, pero todos comparten la misma advertencia: responsabilidad.

“No hay que quitarse la mascarilla ni para fumar”, advierte el presidente del Colegio de Médicos, Juan José Sánchez Luque. En su opinión, “respetando las normas y las medidas de forma correcta y adecuada no tiene por qué haber problemas”. Pero insiste en que “no se puede bajar la guardia” porque cualquier aglomeración es una situación de riesgo. “Y si la cosa se desboca, habrá que limitar el acceso”, aclara. Sugiere que las visitas para ver a los titulares se distribuyan gradualmente a lo largo de toda la semana “para no llegar al Viernes Santo con medidas más extremas”.

El presidente del Colegio de Enfermería, Miguel Carrasco, admite que esas colas suponen una situación de riesgo, pero matiza que lo mismo que la afluencia a los establecimientos de hostelería. “No se debe echar la culpa a las cofradías; la mayor responsabilidad no es ni de las cofradías, ni de la hostelería, sino de la autoridad sanitaria que da el permiso y que ha abierto la mano”, opina. Y agrega: “La sartén por el mango la tienen los políticos que son los que deciden; la responsabilidad es de las autoridades competentes que autorizan los actos de las cofradías, que actúan con mano laxa con la hostelería o que permiten que lleguen extranjeros de turismo”.

Napoleón Pérez, epidemiólogo y profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga, sostiene que “extremando las medidas de protección individuales y colectivas, se puede acudir a ver las imágenes”. Recuerda que el riesgo no está en el motivo de la concentración, sino en la aglomeración en sí misma: “Es igual que sea para ver la imagen de una cofradía, un partido de fútbol o una corrida de toros”. Pero insiste que, “con cuidado y extremando las normas se puede hacer perfectamente”. Remarca que, gusten o no, las colas ante las cofradías no entrañan mayor riesgo que otros eventos con afluencia de personas y que en todos los casos “las claves” son la distancia social, la mascarilla y las demás medidas de seguridad.

Una facultativa que trabaja en primera línea del Covid insistía que en una pandemia, “las aglomeraciones son malas, sean para ver la imagen de una cofradía o para asistir al concierto del otro día en Barcelona [de Love of Lesbian]”. En su opinión, “es absurdo” suspender la Semana Santa y luego mantener actos a los que acuden los fieles.

“Las aglomeraciones son situaciones de riesgo y mientras no esté vacunado al menos el 70% de la población, es un riesgo importante e innecesario”, añadía. Luego acotaba:“Yo no hubiera hecho nada porque evitando una situación de riesgo se corta la posibilidad de contagios”. No obstante, dado que están autorizados, estos actos cofrades, insistía en el mensaje de los demás sanitarios:responsabilidad, distancia social, mascarilla y cumplimiento estricto de las demás medidas de seguridad.

Un enfermero del Clínico que más de una vez se ha puesto el EPI para atender a pacientes con Covid fue el más crítico sobre los actos cofrades que en estos días congregan a fieles: “No lo veo prudente. No hay procesiones, pero la gente se aglomera para ver las imágenes, igual que ocurrió con las luces de Navidad, y no siempre las personas respetan las distancias de seguridad”. Añadía que “ya queda poco” porque las vacunas están demostrando ser efectivas y están llegando más dosis. “Los trabajadores de mi hospital están vacunados y ya nadie se contagia, y otro tanto pasa en las residencias. Las vacunas son efectivas. Queda el tramo final y no podemos estropearlo”, concluía.