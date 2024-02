Satse pide a Salud el "compromiso" con la reclasificación profesional de enfermeras y fisioterapeutas en Andalucía

El Sindicato de Enfermería (Satse) en Andalucía ha lamentado que la consejera de Salud y Consumo de la Junta, Catalina García, "ha perdido la oportunidad de reclamar", en el seno del último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), la reclasificación profesional de enfermeras y fisioterapeutas conforme a la titulación actual".

El sindicato ha insistido en un comunicado en la "urgente necesidad" de que la titular de Salud realice "todas las gestiones posibles" para que el ministro responsable de Función Pública, José Luis Escrivá, ponga en marcha la modificación del artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), y "sea posible la reclasificación profesional de las enfermeras y fisioterapeutas".

La organización ha subrayado que la Junta "no está promoviendo la solución a una demanda que beneficiará a las enfermeras y fisioterapeutas", los cuales tienen un "papel esencial" en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "Unas profesiones sanitarias que llevan siendo discriminadas desde hace 15 años al permanecer en un subgrupo de clasificación profesional que no ha sido adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior implantado tras los Acuerdos de Bolonia", ha añadido.

El Sindicato de Enfermería ha apuntado a García que ha finalizado la transitoriedad que se estableció en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), a través de la Disposición Transitoria 3ª, para no implementar la reclasificación profesional.

La organización sindical también ha recalcado que desde el Ministerio de Función Pública se trasladó por carta al Sindicato que se iba a propiciar la reclasificación profesional en el pasado año 2023 y, hasta la fecha, este compromiso no se ha cumplido. Por ello, Satse ha resaltado que "intensificará la presión sindical Andalucía, y en el resto del Estado", para lograr que las enfermeras y fisioterapeutas dejen de estar en el subgrupo A2 dentro de la administración pública.

Satse ha puesto de relieve que desde la Consejería de Salud y Consumo "no se está realizando ningún esfuerzo por desbloquear un problema que dificulta el desarrollo laboral y profesional de enfermeras y fisioterapeutas". "Profesiones que, en la actualidad, no pueden acceder a puestos de gestión y responsabilidad pese a tener la cualificación y preparación necesarias", ha aseverado. El Sindicato de Enfermería confía en que se mantenga a partir de hora una postura "activa y demandante" ante el Gobierno de cara a "lograr la necesaria reclasificación profesional". "Las enfermeras y fisioterapeutas no pueden seguir esperando más tiempo", ha concluido.