Satse pide la retirada de los uniformes de un solo uso del Regional porque son "una tortura"

"Extremadamente calurosos, incómodos, recios, deficitarios en tallas e inaguantables". Así define el Sindicato de Enfermería (Satse) los nuevos uniformes de un solo uso que se están distribuyendo en el Hospital Regional. Según esta organización, los enfermeros y el resto de profesionales que ha consultado coinciden en esta opinión crítica sobre ese material y demanda su retirada. Los uniformes de un solo uso son aquellos desechables.

Satse explica que algunos complementos como batas, gorros o cubrecalzas descartaban tras un único uso y que el uso de estos uniformes desechables se ha ido extendiendo por las diferentes unidades. Actualmente los servicios el personal de quirófanos de UCI y Urgencias y algunas unidades de hospitalización los usan de forma habitua.

"Es muy importante para la salud de los trabajadores realizar su labor en condiciones ambientales óptimas, y es responsabilidad legal del SAS dotar de los medios necesarios para garantizarla", sostiene Satse. El sindicato sostiene que a las altas temperaturas y al "mal funcionamiento del aire acondicionado central", se suma ahota el "estrés térmico por calor" derivado del uso de estos uniformes. Satse cree que pueden tener "efectos adversos en cuanto al rendimiento y la productividad en el trabajo" y que "incrementa el riesgo de accidentes".

Además, el sindicato indica que la situación se agrava por la pandemia, ya que los profesionales que atienden a los pacientes con covid deben usar ropa de protección que cubre de pies a cabeza encima de esos uniformes. "Profesionales de enfermería que lo han probado lo califican como una auténtica tortura" por la sudoración que causan.

La organización sindical pide también la retirada de mascarillas FFP2 que "producen heridas y rozaduras en la cara incluso con un escaso tiempo de uso". Por ello, Satse ha remitido un escrito dirigido al Comité de Seguridad y Salud con fecha 31 de julio en el que pide la retirada tanto de los uniformes de un solo uso como de estas mascarillas.

"No entramos a cuestionar que dichos productos cumplan desde el punto de vista de la protección frente a agentes biológicos, pero es evidente que no cumplen los requisitos exigibles desde el punto de vista de la salud de los trabajadores, y por tanto entendemos que no son válidos y que no debían haber recibido el visto bueno para usarse. Si algún responsable se lo ha dado es mas que seguro que no se lo ha probado ni 5 minutos", recalca la nota emitida por Satse. Incluso muestra su "preocupación" sobre la calidad que pueda tener el material acopiado que deberán utilizar si empeora la situación de contagios debido a la pandemia.