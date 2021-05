‘Seven’, el nuevo espectáculo de ‘El Malecón’ busca la carcajada antiCovid

El grupo de teatro ‘El Malecón’, integrado por actrices y actores ciegos o con discapacidad visual de la ONCE de Málaga, estrenará el próximo 12 de mayo su última obra ‘SEVEN’, una comedia transgresora que roza el teatro-danza y busca la carcajada, obra de Mel Rocher, en la que Adán y Eva evalúan los siete pecados capitales bajo la supervisión de un Dios muy especial. El espectáculo permanecerá en cartel hasta el 3 de junio en ‘La Cochera Cabaret’ y resulta tan antiCOVID para los actores como para el público.

Dirigida por el director y dramaturgo Mel Rocher, con texto suyo y de María Beltrán, la obra cuenta con la colaboración de la voz en off de Dios de la actriz malagueña Adelfa Calvo, Goya a la mejor actriz de reparto en 2018 por su papel de portera en la película ‘El autor’, de Manuel Martín Cuenca. En escena, nueve actores y actrices, cinco de ellos ciegos o con discapacidad visual grave, que representarán cada uno de los siete pecados capitales en presencia de Adán y Eva.

“Es un montaje muy vanguardista y complicado porque tiene muchas coreografías en un estilo muy particular que no es teatro danza, pero sí tiene un componente coreográfico importante”, explica Mel Rocher. “Es una idea muy moderna e innovadora de puesta en escena, con un lenguaje nada convencional en la forma de proyectarse al público”, añade. En pocas palabras, una comedia de carcajada de las que ya no se encuentran en las carteleras. “Va a ser sorprendente sí”, afirma. “Lina Morgan hacía comedia de carcajada, pero desde que desapareció hemos tenido pocos espectáculos teatrales que buscaran la carcajada. Sonrisas sí, pero yo hablo de carcajadas”, subraya el dramaturgo malagueño.

Los personajes de Rocher reflexionan sobre los pecados y los defectos del ser humano. “Es la vida misma –sostiene-. La gente se va a ver reflejada en sus miserias, si no en ellos, en el del frente, con alusiones a cosas que pasan ahora muy reconocibles. En el espectáculo la gente quiere ver las miserias, sangre, como cuando vas a la plaza. No se conforman con un espectáculo en el que no pasa nada, hasta que no ve las vísceras no se queda tranquilo. Y eso se lo damos”.

A pesar de las referencias bíblicas, ‘SEVEN’ no toca a la Iglesia. “Es una fantasía, aparecen un montón de personajes que salen todos los días en los periódicos, muy reconocibles, en situaciones muy cotidianas. Y están Adán y Eva porque son hombre y mujer en el principio de los tiempos y quería llegar al principio de la Humanidad, pero no tocamos a la Iglesia. Lo que busco es la carcajada”, destaca. Una carcajada no exenta de crítica social como todo en la dilatada ya trayectoria teatral de Mel Rocher. “Hay una crítica indirecta ante la codicia, la envidia, la pereza, hipocresía y mediocridad. Esto es un disparate, no creo que nadie se moleste, como nadie se ofendió con Monty Python. No pretendemos hacer una crítica a nada en concreto, se reconocen ciertos personajes y actitudes sí, pero no una crítica malintencionada”.

Espectáculo antiCOVID total

Rocher concibió la obra en los meses previos a la declaración del estado de alarma y diseñó un montaje que resultó premonitorio porque ha resultado un espectáculo totalmente antiCOVID, donde los actores están separados por mamparas y no mantienen ningún contacto entre ellos durante la representación. “Compramos las mamparas semanas antes de marzo de 2020 y luego subieron cinco veces de precio”, comenta el director de ‘El Malecón’. Por eso mantiene grandes expectativas sobre la acogida de la obra por parte del público. “Es un montaje con mucha seguridad en el escenario y en el patio de butacas. Hay muchas ganas de ver teatro y de reírse, pero también hay miedo, y aquí somos un montón de gente arriba y abajo, pero muy protegida y distanciada”, advierte.

La actividad teatral en la ONCE de Málaga comenzó en 1989 con un primer taller de teatro. En 2002, ya con el nombre de ‘El Malecón’ el trabajo se consolidó de una manera más regularizada y profesional y al año siguiente estrenaron ya su primera obra ‘El Relevo’, que supuso la consolidación definitiva de la agrupación. Desde entonces han estrenado catorce obras.

En 2015 ‘El Malecón’ formó parte de la programación del XXXII Festival de Teatro de Málaga, en la sección OFF con una versión de la obra de Darío Fó ‘Hay un Ladrón en mi casa’ y participaron en la XII Bienal de teatro de la ONCE como grupo invitado. En 2017 el dramaturgo y director Mel Rocher asumió la dirección del grupo. Con él han estrenado ‘Animal Mundi’ en 2018, y ‘Maniobras Orquestales en la Oscuridad’ y ‘La Malquerida’ en 2019.

Después de un año y medio de ensayos condicionados por la pandemia, ‘SEVEN’ rompe “absolutamente” con todo el trabajo anterior realizado por ‘El Malecón’ bajo la dirección de Mel Rocher. “Soy muy ecléctico, siempre quiero hacer cosas diferentes y tocar varios palos”, concluye.