Nicolás Sguiglia, concejal de Con Málaga, parte a Gaza como observador internacional para entregar 5.500 toneladas de ayuda

De Málaga a la Franja de Gaza como observador internacional integrado en la Coalición Internacional de la Flotilla por la Libertad para que lleguen 5.500 kilos de ayuda humanitaria. Ese es el viaje que emprende Nicolás Sguiglia, concejal de Con Málaga, este jueves y en el que tratará evitar el cerco que impone el estado israelí, "que está impidiendo que se cumpla hasta con las convenciones internacionales básicas, incluso en materia de guerra, que es poder asistir y prestar atención sanitaria y alimentaria", afirma.

A Sguiglia le acompañarán en esta flotilla unas 500 personas, entre las que hay dos malagueños más o la líder de Podemos en Andalucía Martina Velarde (serán una quincena de españoles), que además de pretender que llegue la ayuda humanitaria (el último cargamento enviado fue interceptado por el ejército israelí sin que pudiese llegar a Gaza) pretenden "denunciar lo que entendemos que es un bloqueo criminal".

El primer punto de su viaje será la llegada a Estambul, donde embarcará junto al resto de sus compañeros no antes de haber tomado una serie de cursos y formaciones sobre cómo actuar en caso de que el ejército israelí intercepte el barco. "En ese caso tendremos que actuar desde la no violencia y evitando que se puedan producir altercados graves", señala Sguiglia que confía en que de ocurrir eso haya un trabajo diplomático "rápido y que evite cualquier tentación de brutalidad por el ejército de Israel" y recuerda que en 2010, en una acción similar, murieron once integrantes de la expedición humanitaria cuando interceptaron su barco.

Desde que Israel comenzó su ofensiva hace seis meses, más de 33.800 personas han muerto, dos tercios mujeres y niños, según cifras de este martes del Ministerio de Sanidad gazatí del Gobierno de Hamás; mientras que el número de heridos ha superado los 76.500.

"Queremos que llegue la ayuda humanitaria, y denunciar las atrocidades que se están cometiendo ahí y exigir a la comunidad internacional que ponga frenos a la barbarie que se está produciendo", asegura el concejal a la vez que "condena" el ataque de Irán, culpa de la escalada violenta a Israel y exige medidas más duras para "parar la brutalidad que está haciendo Netanyahu y que se pueda buscar una solución democrática".

Sguiglia no estará presente con casi total seguridad en el próximo pleno, al ocupar su viaje al menos dos semanas, donde su formación llevará una moción para que el Ayuntamiento condene los ataques a Palestina. "Llama mucho la atención que el alcalde, Francisco de la Torre, no haya hecho ni una sola declaración al respecto, no ha tenido ni el tan sencillo gesto de pedir que se pare las atrocidades que está haciendo el ejército de Israel".