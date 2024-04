Antifraude ve incompatible que el gerente de Urbanismo de Málaga tuviese dos cargos públicos y trabajase para una privada

La Oficina Andaluza Antifraude (OAAF) ve incompatible que durante una década el actual gerente de Urbanismo, José Cardador, haya concentrado dos cargos públicos, el propio de gerente que mantiene y el de coordinador general de Urbanismo que ostentó entre 2013 y 2023. Además, también señala que, pese a tener régimen de dedicación absoluta en su cargo público ha ejercido como profesor en la Unión Iberoamericana de Municipalistas.

En una resolución del pasado 25 de marzo firmada por el director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, Ricardo Puyol, a la que ha tenido acceso este periódico; entiende que ambos puestos en la corporación pública tienen la "suficiente entidad para que deban ser desempeñados en régimen de dedicación exclusiva (...) más si se tienen en cuenta las peculiaridades del municipio de gran población al que nos referimos".

Además, en respuesta a un informe del jefe de Gestión Económica y Relaciones Humanas del Ayuntamiento que lo justifica en la fórmula organizativa que le otorga la "potestad de autoorganización", la Oficina entiende que "toda potestad de las administraciones está subordinada al ordenamiento jurídico (...) sin que la corporación municipal pueda soslayar el carácter de dedicación exclusiva de los puestos". Es decir, que si el Consistorio entiende que puede organizarse como bien crea, Puyol asevera que esta estructura debe estar sustentada en la legislación, lo que se incumple al concentrar dos puestos de dedicación exclusiva.

Además, reconocen desde el Ayuntamiento en el informe al que se ha hecho referencia previamente que "no obra en el expediente personal de Cardador ninguna solicitud de reconocimiento o autorización de compatibilidad con actividad pública alguna", por lo que no hay ato jurídico que sustente la concentración de cargos.

Antifraude propone que el Ayuntamiento proceda a "regular la situación a la luz del régimen de dedicación exclusiva de los puestos y, en su caso, que se depuren las posibles responsabilidades". Además, les pide que analicen las actividades en la Unión Iberoamericana de Municipalistas y que se "regularice la situación y/o se tomen las medidas oportunas".

Toni Morillas, portavoz de Con Málaga, ha pedido que se "depuren responsabilidades" y el "cese del Gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo" tras el informe de la Oficina Andaluza Antifraude que certifica que ha incurrido en incompatibilidades durante diez años. Además, ha recordado que este informe se suma a otros anteriores que "demuestran las numerosas irregularidades del equipo de gobierno del PP" al frente de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

El Ayuntamiento de Málaga elevará sus conclusiones a la OAAF tal y como se ha solicitado. Fuentes municipales explicaron que, tal y como el propio informe de la OAAF recoge en su página tercera, se trata de docencia "de carácter puntual, no permanente ni habitual" y por tanto no hay incumplimiento de norma alguna; y que, en lo que respecta a la incompatibilidad de puestos, esta no se da ya que había (en el momento al que el informe hace referencia) un único puesto con su única retribución económica (el de coordinador) y a dicho puesto se adscribieron las funciones del de la gerencia.