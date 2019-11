En poco más de tres semanas, el 29 de noviembre, Málaga enciende su Navidad con un alumbrado que puso a la ciudad en el mapa de los destinos de invierno hace ya unos años. Tanto es así que el modelo ha sido emulado por otros que ahora pujan por brillar más que nadie.

–¿Qué cree que va a ser lo que más guste este año?

–Este año es todo nuevo y hay cosas que incluso no hemos presentado porque aún se están fabricando. Yo creo que va a gustar todo, la gente va a ir de un lado a otro como locos para ver las novedades. En la calle Larios creo que hemos conseguido un gran alumbrado. Esto de la pugna, de la gresca que hay en si yo pongo más bombillas que tú no lo comparto. Siempre hemos apostado por tener la mejor calidad para Málaga y creo que hemos conseguido ser pioneros en el alumbrado de la ciudad. Muchos de los que ahora presumen de tener alumbrado han tenido que venir a esta ciudad para transportarlo a la suya. Siempre hemos conseguido esa calidad y ser únicos. El alumbrado nuestro se fabrica solo y exclusivamente para Málaga.

–¿Y luego se ha llevado a otras ciudades?

–Sí, Liverpool ha comprado la iluminación que teníamos el año pasado y hay otra ciudad que tiene la bóveda nuestra del cielo en un parque durante todo el año.

–En cuanto a lo de Vigo, ¿hemos entrado en la guerra de la iluminación navideña?

–Yo no. La gente lo valorará cuando estén encendidos. Espero que Vigo sea la mejor ciudad de Galicia pero no tengo duda de que Málaga será la mejor ciudad de España y de Europa. Ya se valoró el año pasado como el mejor destino para pasar una Navidad soleada de Europa, y no lo digo yo lo dijo el estudio European Best Destination.

–¿Qué supuso introducir el espectáculo musical que se hace en la calle Larios, hay un antes y un después?

–Yo creo que sí. Y no es fácil acertar. Hay gente que le gusta la música o que demanda otro tipo de canciones, es muy complicado hacer esto y que todo el mundo esté de acuerdo. Yo lo que intento es que a la mayoría le guste lo que se proyecta y la música que se ha escogido. Innovar no es fácil.

–Pero, indudablemente, esto atrae a más gente...

–Antes encendíamos el alumbrado en la plaza de la Marina la corporación, el alcalde y cuatro más. Esto no podía ser así, era infumable para una ciudad como Málaga. Entonces nos inventamos que nevara a 29 grados, pusimos unos cañones de nieve artificial y empezó a caer cuando encendieron las luces. Fue entonces cuando todo el mundo, muchas familias, fueron a la plaza de la Constitución a vivir la experiencia. Pusimos la actuación también de Peneque el Valiente y la verdad es que a partir de ese año ya es una cita casi obligada que muchos apuntan en la agenda. De ahí que tengamos siempre una fecha fija, que es el último viernes del mes de noviembre.

"Antes encendíamos el alumbrado la corporación, el alcalde y cuatro más, era algo infumable para una ciudad como Málaga"

–El alumbrado no sólo es para el disfrute ciudadano, tiene su evidente misión comercial. ¿Qué impacto supone para la ciudad?

–El año pasado fue una cifra récord, tuvo un impacto de 200 millones de euros. Cada día del fin de semana pasaban por la calle Larios 35.000 personas.

–¿También ha atraído turismo?

–Mucho. Han venido turistas, malagueños de otros pueblos, andaluces, madrileños... de muchos puntos de España. En Madrid tienen que poner vagones extra de AVE porque baja todo el mundo a Málaga. Está claro que el alumbrado se ha convertido en una atracción turística que genera riqueza y trabajo. Si hay más gente pernoctando en hoteles, en las calles y en restaurantes, las compras tienen que ser mayores. Eso sí, si soy capaz de ponerte a 35.000 personas en la calle tú como comercio tienes que ser hábil para atraerlas.

–¿Se ha pedido que los comerciantes vayan de la mano con el Ayuntamiento en la financiación de las luces?

–No hemos conseguido arrancar ese compromiso del comercio, nunca lo han querido hacer y menos aún cuando empezó la crisis. Sí que hemos pedido ese esfuerzo, por lo menos en su escaparate, que aporten algo. Hay unos que lo hacen y otros que no, pero me gustaría que el 100% decorase su espacio como los ciudadanos lo hacen en sus casas.

–Estepa tiene ya las luces encendidas, ¿nosotros vamos tarde?

–En Estepa han puesto las luces los propios empresarios de mantecados, ellos ya están vendiendo y es una forma de recibir también a la gente, lo pagan ellos, se entiende y me parece perfecto. Al fin y al cabo, el montaje vale mucho más dinero que el gasto en consumo eléctrico.

"Nunca he considerado el alumbrado como un gasto, es una inversión que genera riqueza y trabajo"

–¿Cuál es el presupuesto este año en Málaga?

–El de calle Larios es 532.800 euros, 132.000 euros más que el año pasado. El lote total son 806.000 euros.

–¿Y el consumo?

–Nosotros este año vamos a consumir en el centro histórico 1.500 euros de electricidad en 40 días. La gente critica si se apagan tarde o pronto, pero eso realmente es lo que importa menos porque el consumo es muy pequeño, son bombillas led.

–Es un gasto importante pero genera beneficios...

–Nunca lo he computado como un gasto, siempre he dicho que el alumbrado es una inversión y no me he bajado del burro. Genera trabajo, riqueza y mucho del turismo que llega a la ciudad en esta fecha.

–En este punto, ¿es difícil innovar?

–Pues lo hemos hecho con una decoración tanto para la noche como para el día. El ramaje del bosque es dorado y con el sol brillará y el metacrilato se pondrá de distintos colores. Habrá gente que le guste más incluso de día, ya que puede ser también un espectáculo importante aunque no se encienda.

–En otro orden de cosas, ¿qué pasará finalmente con el ascensor del colegio Victoria Kent?

–Tenemos un informe de mantenimiento que dice que la placa de alimentación ya no existe desde hace diez años, por tanto no se puede reparar. Se tiene que poner uno nuevo y es la Junta la que lo tiene que hacer. No encuentran piezas para reparar, eso es lo que dice el informe que hemos mandado a la Delegación de Educación de la Junta. Repito, si no hay pieza no se puede arreglar el ascensor.