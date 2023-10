Tomás García presenta su nuevo espectáculo por y para Málaga

Tomás García sacude y estruja Málaga en su último espectáculo, ‘Adoro ser malaguita’, que este sábado 21 de octubre se viste oficialmente de largo con una doble función (18:00 y 21:30 horas) en el Teatro ESAD con todo el taquillaje vendido.

Será un show con carácter continuista en el Auditorio de La Caja Blanca y que se unirá a los tres que Tomás García ya tiene en cartelera en Málaga: ‘Sin red’, ‘Viviendo del cuento’ y ‘Supervivientg’. En su nueva producción, ‘Adoro ser malaguita’, los asistentes no disfrutarán de un monólogo al uso, ya que el espectáculo será dinámico y contará con vestuario y maquillaje propios, vídeos inéditos, parodias de otros spots, un videoclip y hasta una canción original que cuenta con la colaboración de Agustín Sánchez, guitarrista de Jarrillo Lata o de Javier Ojeda.

Una coctelera de sorpresas locales que hará reír sin tregua a los asistentes durante sus casi 90 minutos de duración, y que tendrá también su marcado carácter solidario ya que los integrantes de la asociación Down Málaga recaudarán fondos con huchas para sus diferentes proyectos. “Se trata de reírme con Málaga, nunca de Málaga, y bajo la base de que solo puede sacarle los puntos negros a la ciudad alguien que la quiera tanto como yo. Yo defiendo Málaga delante de medio mundo, pero ella también me puede permitir que me ría con ella”, explica Tomás García, que buscará como suele la interacción y la participación del público: “Intentaremos reconvertir en malagueño a alguien de fuera”.

Y todo con una bandera neutra: “No tiene ningún tinte político. Es una hipérbole de Málaga, y con la base del humor en todo que es la deformación. También es una crítica constructiva con el cambio bueno o malo que está sufriendo la ciudad. Queremos contar desde el prisma del humorista las cosas de Málaga, pero no sólo de Calle Larios, también de los barrios y de su provincia”.

El espectáculo se llama ‘Adoro ser malaguita’. Malaguita, que no malaguista, aunque también. “El Málaga CF tiene una gran vinculación. Ahora más que nunca, porque con nuestro club en Primera Federación hay récord de socios. El malaguismo no deja de lado a su equipo, y el equipo lleva el nombre de la ciudad. Tiene su papel, nada más en el cartel ya se ve que están los colores blanquiazules conmigo. El show va de Málaga, pero no del Málaga, aunque forme parte de él”, desarrolla Tomás García.

Del odio al adoro: el guiño a Dani Rovira

La trayectoria profesional de Tomás García en el mundo del espectáculo habla por sí sola. Suma 18 años, la mitad de su vida, encima de los escenarios, combinando su presencia en teatros y televisión. Una mayoría de edad que nació en aquellos monólogos de ‘El club de la Comedia’ o ‘Paramount Comedy’, donde también se inició otro malagueño de postín: Dani Rovira. Ambos, dos animales del directo, han trabajado juntos en numerosas ocasiones y mantienen una estrecha relación, lo que ha permitido a García lanzarle un guiño a Rovira con el cartel de su nuevo espectáculo, muy similar estéticamente y adrede al suyo de ‘Odio’, aunque empleando un antónimo: Adoro.

“A ver si lo meten en Netflix, el cartel ya lo tienen parecido”, bromea Tomás García, que también sabe lo que es trabajar con otros grandes del humor nacional como Chiquito de la Calzada, Florentino Fernández o Dani Martínez, entre otros, y que acumula en sus redes sociales unos 250.000 fieles seguidores que son legión.

“Llevo muchos años haciendo reír, mi público es más joven que yo, que antes era casi imposible. Este show va dirigido al malagueño en general. Y eso es bonito porque el humor no tiene edad. No es un show para niños, pero pueden ir con sus padres. Queremos que lo vea Málaga entera”, enfatiza Tomás García.

Por lo pronto, serán casi 1.000 los que llenen este sábado el Teatro ESAD en sus dos funciones. Allí disfrutarán a carcajadas de cómo alguien puede sacarle tanta punta a la ciudad que ama y que le vio nacer. Un espectáculo por y para Málaga.