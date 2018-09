De la Torre critica la dilación de la Junta sobre la reurbanización de la Alameda

La dilación con la que la Junta de Andalucía viene afrontando desde hace meses el compromiso de reurbanizar en su totalidad el lateral norte de la Alameda Principal, dejando en duda el cumplimiento del mismo, provocó ayer la crítica del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Aunque en un tono comedido, el regidor del PP fue claro al denunciar la indecisión de la Administración regional en este asunto, dado que sigue sin concretar si va o no a desarrollar esta parte de la actuación, valorada en unos 3,5 millones de euros. Previsiblemente, será hoy mismo cuando se conozca la posición definitiva de la Consejería de Fomento, en el marco de una reunión solicitada por el Consistorio. "No me parece que actúe correctamente en este tema y veo que dilata su respuesta demasiado tiempo", lamentó.

Las conversaciones técnicas que se han venido desarrollando en los últimos meses validaba la posibilidad de que la Junta acometa la reposición de la calle en la parte correspondiente a la traza del túnel del Metro, entre el puente de Tetuán y la calle Puerta del Mar, mientras que sería la Gerencia de Urbanismo la que intervendía en el segmento que se extiende desde Puerta del Mar a la calle Larios. La razón que hay detrás de la posible negativa de la Junta a desarrollar la obra en su totalidad es económica, ya que se da por seguro que las constructoras a las que se adjudicó la infraestructura del Metro, Acciona y Sando, reclamarán un incremento en el presupuesto correspondiente al cierre del ala norte de la Alameda.

Al ser preguntado por este asunto, De la Torre fue claro al insistir en que la Junta tiene que "concretar de una vez" si "lo hace o no lo hace". "No pueden tenernos meses esperando para que al final vaya a decir que no lo hace y a nosotros no nos dé tiempo a reacción para hacerlo de una manera coordinada y que se pueda terminar en un tiempo razonable, que no sea muy diferenciada entre todas las obras; queremos que todo sea de forma coordinada", explicó. Aludía con ello al hecho de que frente a las dudas que existen con la reurbanización de la parte norte, ya se encuentra en obras desde hace meses el eje central y se pretende impulsar la semana que viene el ala sur.

"El ideal es que la Junta cumpla su compromiso pero de no ser así debemos saberlo", dijo. El regidor informó de una conversación con el delegado del Gobierno en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, sobre este asunto. "Dice que están estudiándolo, viéndolo, pero no me han contestado", aclaró. A pesar de su queja, el mandatario local abrió la puerta a que sea el propio Consistorio el que acometa la terminación de los trabajos de peatonalización que no pueda realizar la Junta. "No niego la posibilidad de hacerlo pero no nos sobra el dinero, tengo mil cosas que hacer en la ciudad", apostilló.