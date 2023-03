Trabajadoras de la guardería de La Paz critican que la empresa condiciona su apertura a la firma de un ERE

La continuidad de la guardería Nuestra Señora de La Paz, en Málaga capital, en la que están escolarizados 109 menores de entre 0 a 3 años y trabajan 14 personas, sigue en el aire. Según han afirmado el sindicato CCOO y las trabajadoras, la empresa ha condicionado la apertura del centro hasta final de curso (el 31 de julio) a que estas empleadas firmen un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

La crítica llega después de que se haya informado que este miércoles se mantuvo la primera reunión entre las trabajadoras, el sindicato de enseñanza de CCOO y la dirección de la empresa propietaria de la guardería, GestDes Arunda.

"Desgraciadamente, en vez de avanzar hacia una posible solución, se ha retrocedido, pues pese a que en la reunión con el delegado de Educación la empresa planteaba mantener la guardería abierta hasta el 31 de Julio, ayer cambió su posición y ha manifestado que esto sería solo si las trabajadoras aceptan el despido", señalan desde el sindicato.

Según las trabajadoras afectadas, "esa posible solución parcial, no deja de ser una especie de chantaje que no vamos a aceptar. Nuestra posición en el proceso del ERE ha sido y será estar dispuestas a encontrar soluciones para los posibles problemas que la empresa plantea, incluido la adecuación de nuestros salarios, como ya llevamos tiempo haciendo, no olvidemos que ya en 2015 nos rebajamos un 12% el salario y estamos dispuestas a buscar fórmulas sobre este aspecto".

También han planteado que "en línea de nuestra postura sobre que la guardería continúe abierta, y si la empresa desea no mantener el negocio, hay otras empresas que han mostrado su interés para continuar con la guardería mediante subrogaciones, mostrando nuestra total disposición a esta fórmula que permitiría que nuestro único objetivo que es mantener la escuela infantil se produzca".

Así, CCOO y estas trabajadoras reiteran la solicitud de reunión urgente con el delegado de Educación, que ya estaba planteada desde el día 24 de febrero, "pues la Administración educativa no se puede poner de lado. Esto no es un problema de las trabajadoras y la empresa, es una problema de su total competencia educativa".

Asimismo, el sindicato y las trabajadoras están pendientes de las reuniones solicitadas a todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Málaga.

También han reiterado que "el mantener la guardería abierta no es un problema solo de las trabajadoras, es un problema y un servicio para toda la ciudadanía malagueña, más aún teniendo en cuenta la propia historia de la guardería, así como el lugar en el distrito con mayor densidad de población de la ciudad como es la carretera de Cádiz".

Señalan que "consideramos que el Ayuntamiento en su conjunto tiene la obligación de defender este servicio público con todas las medidas tanto legales como políticas que están a su alcance".

Por último, han anunciado que habrá una nueva concentración el próximo 6 de marzo a las 18.30 horas frente a la Delegación de Educación, y han hecho un llamamiento para que acuda la ciudadanía malagueña.