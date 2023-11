Tráfico confirma que este verano "no ha sido bueno" en las carreteras en Málaga al haber superado la cifra de fallecidos del 2022

En lo que va de 2023 han fallecido 28 personas en accidentes de tráfico en total en la provincia. De igual forma, los datos que actualmente tienen y estiman desde la Dirección General de Tráfico prevén que Málaga podría cerrar el año superando los datos de 2022, pero esperan que no suceda. Eso sí, la directora provincial de Tráfico, Aída Vilaret, ha confirmado que este verano "no ha sido bueno", al superar las cifras de fallecidos de hace un año. Para concienciar a la población de que no deben conducir bajo los efectos del alcohol han comenzado con la tercera edición de la campaña de The Wrong Side of the Road.

En Málaga las carreteras los accidentes de tráfico han dejado en este 2023 numerosos fallecidos. En este sentido, la concejala de Movilidad en el Ayuntamiento de Málaga, Trinidad Hernández, ha señalado que en 2022 hubo nueve víctimas de la violencia vial, de las cuales seis iban en un vehículo de dos ruedas y en muchos de ellos el alcohol estaba relacionado. Asimismo, también ha incidido en que se debe trabajar porque "todos los siniestros que ocurren son evitables". Además, a su juicio, considera que la normativa en relación a la seguridad vial en España es "pionera".

Para evitar que estos números sigan creciendo y que la tendencia cambie totalmente se ha vuelto a organizar la campaña The Wrong Side of the Road. Con la tercera edición de este programa se quiere concienciar a los jóvenes de los riesgos que supone conducir y consumir alcohol. En este punto, el director de Relaciones Corporativas de Diageo, Ricardo Hernández, ha señalado que en estos casos "la responsabilidad es algo fundamental".

El principal objetivo de la campaña, según Hernández, es "reducir el número de personas que piensan que conducir bajo los efectos del alcohol es una conducta aceptable". Asimismo, buscan promover cambios y para ello contarán con testimonios de víctimas de accidentes.

Por ello trabajan para llegar al máximo número de personas posibles. Hasta ahora se han marcado el objetivo de llegar a cinco millones de personas antes de 2030. De igual forma, al analizar los datos anteriores Hernández ha explicado que en la primera edición llegaron a estar en 18 centros educativos en toda España. Después, en la segunda edición consiguieron llegar a las 10.000 personas en 78 centros educativos de Andalucía, Madrid, Cataluña, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Murcia.

Testimonios de víctimas de accidentes de tráfico

La iniciativa contará con el testimonio de Sergio Hijano, coordinador provincial de Aesleme, la Asociación por la prevención de accidentes de tráfico y ONG de atención a víctimas de accidentes. Él mismo ha asegurado que con esta iniciativa "llegamos a muchos alumnos y cada vez son más". Además, ha señalado que el 52% de las personas que han fallecido este año en accidentes de tráfico iban al volante bajo los efectos de alguna sustancia y más del 70% de este total superaban la tasa límite permitida.

"Yo estoy en una silla de ruedas porque conduje bajo los efectos del alcohol", ha explicado. Además, ha añadido que quieren transmitirle a los jóvenes el mensaje de que "antes de salir deben saber cómo van a volver a casa porque si han bebido, son las cinco de la mañana y tienen el coche, van a coger el coche".

En este punto la directora provincial de Tráfico y la concejala de Movilidad han coincidido en que este tipo de iniciativas "saben llegar a los jóvenes" y "han conseguido cosas", ya que se basan en testimonios reales los cuales son "indiscutibles".