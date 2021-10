La UMA y el PTA, juntas para dar un empujón a las empresas en transformación digital

"Siempre decía bienvenidos a la Universidad de Málaga o bienvenidos al Parque Tecnológico a los invitados sin independientemente del lugar y, a veces, no sabía diferenciar cuál es cuál. Con la firma de este documento, esto se hace realidad", comenzó bromeando el rector de la UMA, José Ángel Narváez en la presentación del Observatorio de Transformación Digital (Digital Eye), un centro en el que colaboran activamente ambas entidades para impulsar y ayudar a las empresas e instituciones en el uso y aplicación de las nuevas tecnologías en los procesos creativos.

El rector de la UMA y el director general de Málaga Tech Park (PTA), Felipe Romera, han sido los encargados de rubricar el convenio de colaboración que posibilita este laboratorio. Sus principales objetivos serán producir y catalizar información de útil y de valor para las empresas, actuar como punto de encuentra y generar redes de networking, ser un núcleo de formación adaptada a las necesidades que demanden las empresas y fomentar activamente ideas y proyectos vanguardistas.

El rector ha destacado que la formación no sólo atraerá empleabilidad, sino que es la prueba de que "vamos a ser una mejor universidad". Además se ha destacado que el aspecto formativo no es un brindis al sol, sino una propuesta que ya se está llevando a término por lo que ellos llaman "píldoras formativas" y que esperan un gran éxito en ese sentido.

“Son acciones que ya se venían haciendo en el Vicerrectorado pero que nos dimos cuenta de que se debía extender a la empresa y el territorio”, ha indicado Javier López, vicerrector de Empresa, Territorio y Transformación Digital, quien ha explicado que, entre otras cosas, se ofrece a las compañías hojas de ruta, monitorización de su evolución, buenas prácticas e información precisa e indicadores”. Al tiempo, las empresas reciben “servicios de valor añadido, una mayor competitividad y desarrollo de procesos tecnológicos nuevos”.

Durante la presentación, el vicerrector aseguró que se habían percatado que un gran porcentaje de empresas no podían tenían la capacidad para iniciar el proceso de transformación digital, sobre todo las pequeñas y medianas empresas sin recursos. "No podemos permitirnos el lujo de que exista una brecha en la transformación digital entre las pymes y las grandes empresas", aseguró López.

El profesor de Lenguajes y Ciencias de la Computación de la UMA Eduardo Guzmán de los Riscos, será el director del Observatorio, por lo que ha sido presentado este lunes en el acto, al que han acudido empresarios, representantes institucionales y miembros de los equipos de gestión de la UMA y del PTA.

El presidente del Club de Directivos y Empresarios del PTA, Ezequiel Navarro, ha señalado que esta iniciativa cuenta con el apoyo de la patronal nacional y que esperan refrendarlo con un convenio en firme "para llegar a todas las empresas que quieran hacer las cosas". Ese sentir lo ha refrendado a su vez el rector de la Universidad, que ha afirmado que la intención es no quedarse en el entorno de la región, sino ampliarlo al ámbito nacional e internacional y, por ello, se ha tendido la mano para la colaboración de las demás universidades andaluzas.

Han resaltado que este observatorio no cuenta con financiación institucional, "por lo que no habrá excusas para que si quieren hacerse las cosas, se hagan". Además, ha asegurado que hay que alejar la idea de ser Sillicon Valley y Stanford, "no queremos nada que se llame 'valley', es una idea antigua y tenemos una sociedad diferente. Aquí tenemos capacidad para pensar de otro modo".