Usuarios de la mutua Muface denuncian que sus bebés no están siendo vacunados de bronquiolitis

El hijo de Alejandro cumplirá seis meses la próxima semana. Desde el pasado 25 de septiembre la vacuna de la bronquiolitis es obligatoria para los recién nacidos, prematuros y bebés de menos de medio año de vida. Sin embargo, y a pesar de sus múltiples gestiones, no ha conseguido todavía que inmunicen al pequeño. Tanto él como su mujer son funcionarios, la cobertura sanitaria la tienen con Muface y la mutua no ha comenzado aún la vacunación. Varias familias malagueñas en la misma situación critican la discriminación que sufren y les preocupa, además del contagio, que pase la edad oportuna y no puedan administrarle la vacuna a sus bebés."Somos funcionarios y pagamos los impuestos igual de todos", se queja Alejandro y cuenta que, en cuanto se inició la campaña de vacunación "nos dirigimos a Muface y nos dijeron que no tenían constancia todavía de nada, ningún tipo de información al respecto, nos remitían a la compañía aseguradora, en nuestro caso Asisa, y tampoco tenía conocimiento de esto".

La pareja decidió, entonces, acudir al centro de salud de su zona. "Nos dijeron que allí tampoco se la podían poner, que solo atienden a población inscrita en la Seguridad Social, que tienen compradas las unidades necesarias para los niños nacidos de padres inscritos en la Seguridad Social pero no para los mutualistas", explica Alejandro. Recuerda, además, que "esto ha pasado en otras situaciones, con el Covid también ocurrió", subraya.

Critica, además, la falta de transparencia, de previsión y coordinación y lamenta que tengan que ir "de un sitio a otro, no hacemos más que llamar, reclamar y nadie sabe nada, qué hartazgo. Se supone que estamos en una lista en el hospital El Ángel, verbalmente me dicen que mi hijo está en esa lista, pero no tengo seguridad de que la vayan a poner la vacuna", agrega y señala que ha puesto una queja por escrito en Muface, en Asisa y en la Junta de Andalucía. "Queríamos dejar constancia de que nuestro hijo cumple seis meses y no tiene puesta la vacuna aunque le corresponde", destaca.

Sierri, también funcionaria y usuaria de Muface, tiene el mismo problema, aunque en este caso con la compañía Adeslas. Su hijo nació el pasado 6 de abril prematuro, con 34 semanas. Desde el mismo 25 de septiembre está intentando encontrar una información que no llega. "Me dijeron que volviese a llamar o que se pondrían en contacto conmigo, pero no lo hicieron ni esa semana, ni la siguiente, ni la otra tampoco", protesta. "Hemos tenido que ir a Urgencias un par de veces con el bebé, ya le han tenido que poner el nebulizador por una laringitis y nuestro temor es que se le pueda complicar cualquier enfermedad respiratoria", agrega.

Sierri puso una reclamación el pasado lunes en Adeslas y al día siguiente la llamaron para indicarle que sería el hospital Vithas Parque San Antonio el que llevara la vacunación de la bronquiolitis. Allí también le comentaron que "no tenían protocolo a seguir, que ya habían recibido quejas de varias familias afectadas, pero que no tenían el fármaco disponible ni el protocolo establecido", relata esta madre con el miedo de que pase la fecha pertinente y no lo quieran vacunar o, lo que es peor, que el bebé se ponga enfermo.

"Esto no es normal, vamos dando palos de ciego, y eso que se trata de una vacuna obligatoria, no es voluntaria", añade Sierri. "Si la pudiese comprar, lo hubiera hecho ya, pero no se puede y seguimos a la espera", lamenta.

Raquel tiene una hija de dos meses y solo pretende protegerla lo máximo posible. "Nos vemos desamparados en esta situación, pides información y lo que hacen es pasarse la pelota de unos a otros, entre la aseguradora y Muface, y no entendemos que exista este problema con una vacuna obligatoria cuando a los usuarios de la Seguridad Social los están llamando para ponérsela sin ningún inconveniente", destaca Raquel. El nombre de su hija, al parecer, está en una lista en la Clínica El Ángel. Sin embargo, aún no han recibido confirmación.

Desde la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía aseguran que, en el caso de los mutualistas corresponde a las mutuas comprar las vacunas y gestionar su administración. "Salud ha comprado las vacunas para los niños que vacunamos en los centros de salud", dicen y subrayan que ya se avisó desde el SAS a Muface que tenían que adquirir las dosis correspondientes para dar cobertura a sus usuarios.