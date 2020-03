Vídeo: El mensaje esperanzador de un enfermero malagueño del 061 frente al coronavirus

"Estamos viviendo unos días duros pero, entre todos, vamos a poder con esto". Así da comienzo un vídeo difundido por Francisco Ariza, un enfermero malagueño del 061 que ha lanzado un mensaje esperanzador ante la actual emergencia sanitaria por el brote de coronavirus. "Vamos a vencerlo", augura convencido.

Con mascarilla y guantes, el sanitario grabó las imágenes estos días mientras realizaba las tareas de desinfección de la UVI móvil con la que trabaja en El Ejido (Almería) desde enero del año pasado. Desde allí se dirige a "todos los que siguen las indicaciones de las autoridades, que se supone que son los que saben de esto, y nos dicen cómo tenemos que actuar, tanto los profesionales como el resto de ciudadanos".

Y a renglón seguido, el enfermero aplaude a los que, cada día, a las 8 de la tarde, salen a los balcones para rendir homenaje a los sanitarios que, como él, continúan en la lucha para frenar la propagación del virus. "Mi aplauso va hacia vosotros, que os escucho todas las noches", resalta.

El vídeo culmina con el agradecimiento también a sus compañeros, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado "y a cualquiera que esté aportando su granito de arena para que, entre todos, saquemos esto hacia adelante".

En declaraciones a este periódico, Francisco, que es padre de dos hijos de 24 y 19 años, en los que no para "de pensar", subraya lo necesarias que son las palabras de apoyo para evitar decaer en una situación de emergencia que, según reconoce, los sanitarios viven "con preocupación" ante la incertidumbre de acudir cada día a su centro de trabajo sin saber "qué cantidad de avisos" van a recibir relacionados con el coronavirus, que en España ha dejado ya más de 700 víctimas mortales. "Cualquier paciente es susceptible de estar infectado", admite. Pero, precisa, los sanitarios deben actuar "sin permitir que el miedo nos paralice porque si no, no podríamos trabajar".

En su ámbito, resalta, "no faltan medios", que han ido mejorando desde que se decretó el estado de alarma. "Empezamos protegiéndonos con unas batas de plástico que nos cambiaron por unos monos blancos para cubrirnos todo el cuerpo", explica. Tampoco carecen de mascarillas. "Al principio desaparecieron pero ahora están muy controladas, con una revisión diaria del stockaje en cada turno", indica.

Los equipos de trabajo se "apoyan muchísimo" entre ellos. A través de un grupo de Telegram que han creado acceden a toda la información actualizada sobre el coronavirus. "Nadie manda ni un solo meme. Se trata de que en unos segundos, en caso de dudas, podamos conocer el procedimiento sobre cómo vestirnos, desvestirnos...", detalla convencido de que "cuanta más piña formemos la sociedad más rápida será la victoria".

El enfermero del 061 recuerda a la población la importancia de evitar llamar tanto a este teléfono y al 112 para evitar saturar las líneas de emergencia, que deben estar libres para atender casos como infartos, ictus u otras patologías cerebrales, también frecuentes. "Venceremos, claro que sí," asegura.