Vigilantes, testigos del coche que recorrió calle Larios de Málaga: "No paraba. Si no me quito me atropella"

Todo pasó muy rápido, y la suerte quiso que se quedara en un susto. Eran las 22:30 del pasado lunes cuando José Alfonso, jefe de equipo de la empresa Menkeeper, encargada de la seguridad del Festival de Cine de Málaga, y su compañero Pedro, bajaron desde el Teatro Cervantes a repartir unas batería para los wakie-talkies a otros vigilantes que trabajan en la plaza de la Constitución y en la calle Larios. Una vez allí, no pueden creer lo que pasó. "Escuchamos una música a todo volumen y, al girarnos, vimos el coche venir rápido", relatan. Estuvieron a punto de ser atropellados.

Era un Porsche Cayenne de color blanco y, en un principio, tanto ellos como los policías que había en la calle pensaban que se trataba de un vehículo del Festival de Cine "porque también hay algunos así de alta gama", pero circulaba demasiado deprisa, sobre todo teniendo en cuenta que esta céntrica vía es peatonal desde hace más de dos décadas.

"La gente iba apartándose como podía, porque el tío no paraba. Si no me aparto, me atropella", asegura José Alfondo. "Yo me eché para un lado y Pedro para el otro. Menos mal que eran las diez y media de la noche y había poca gente, porque si llega a entrar a las 4 o las 6 de la tarde...", dice.

Según calculan José Alfonso y Pedro, el coche iba "a unos 60 km por hora" y con el brazo por fuera de la ventanilla "como si estuviera bailando", y ni la gente que andaba por mitad de la calle ni la alfombra roja que estos días viste la vía le hicieron variar su marcha. De esa manera subió calle Larios y llegó hasta la plaza del Carbón, donde se topó con las terrazas de los bares. "Ahí vio las mesas y las luces de la Policía, y se paró", señalan los vigilantes.

En ese punto fue interceptado por los agentes locales, que lo arrestaron por conducción temeraria, sin oponer resistencia a la detención, según indicaron las fuentes muncipales consultadas. Le sometieron a una prueba de alcoholemia y otra de drogas para detectar si había consumido algún tipo de sustancia nociva, y todos los análisis arrojaron un resultado negativo.

Además de a José Alfonso y Pedro, en su recorrido el conductor estuvo a punto de atropellar a cinco personas, aunque ninguna de ellas resultó herida. El atestado policial recoge también que llegó a agarrar del brazo a una joven de 18 años, al pasar a su altura, lo que la obligó a correr unos 10 metros para no caer al suelo.