"Es un irresponsable y un manipulador que se vale de su posición de autoridad para maltratar a alumnos delante de otros compañeros, lo que puede llevar a abusos como el bullying". Así se ha referido el presidente de Vox en Málaga, José Enrique Lara, al profesor de historia de un instituto que un padre ha denunciado ante la Delegación de Educación por "intentar demonizar" al partido de Santiago Abascal. Asimismo, considera que a los menores, en las escuelas, "no se les puede someter a un adoctrinamiento ideológico", pero "mucho menos" que, a su juicio, "se falte a la verdad y no se respete a las personas por sus ideas". Pide que se le aplique "la sanción correspondiente".

El padre de una alumna presentó un escrito la semana pasada alertando que el docente había "usado una clase de historia" de 4º de ESO para dar "un mitin político" y presentar como mala" esa opción política y, "como buenas", las que son "afines a sus ideas". La denuncia está siendo investigada por el servicio de Inspección Educativa de la Junta de Andalucía, según explicaron este periódico desde la delegación provincial.

A juicio del responsable de Vox en Málaga, lo ocurrido es una "demostración más del totalitarismo ideológico propio del odio de la izquierda, incapaz de permitir que haya gente que piense de manera diferente". "Pensamos que la Historia la tienen que contar con objetividad personas que estén facultadas para ello", apostilló Lara, que ve "inadmisible y una auténtica vergüenza" la actitud del profesor.

El progenitor de la estudiante, que cuando ocurrieron los hechos era menor, ya había denunciado hace unos meses el acoso que su hija sufría en el instituto por el "simple hecho de llevar una pulsera de Vox" y defender esta formación política.

El escrito presentado por el progenitor recoge los hechos ocurridos el 3 de diciembre de 2018, cuando, según la versión de su hija, L. V., que entonces era menor, el docente entró en el aula y preguntó a unos alumnos si estaban "sentados a la derecha porque son de Vox", a lo que respondieron que no. Los estudiantes optaron por cambiarse de pupitre, a excepción de la denunciante y otro compañero. El profesor, reza la denuncia, los "mandó a sentarse detrás, marcándolos y señalándolos como diferentes, por sus ideas". La alumna, que se sintió "atacada y humillada" por tener otra ideología, decidió "grabar las manifestaciones y dejar constancia así de su actitud hacia ella".

El padre ha transcrito prácticamente en su totalidad la clase de historia de aquel día con la salvedad de detalles que considera "irrelevantes". Apenas cinco minutos después del comienzo, el profesor hace referencia a que Vox "propone quitar la Ley de Violencia de Género, quitar el aborto, que solo tengan seguridad social las familias normales, entre comillas, que tengan padre, madre e hijos; la Ley de Dependencia, que no haya inmigrantes, la reconquista de Gibraltar".

En ese punto, el escrito presentado en la Delegación de Educación refleja que un alumno pregunta por qué los padres de L. V. "están a favor". de los planteamientos de la formación de Santiago Abascal. Ella se niega a responder. Otro estudiante aviva el debate: "Franco ha vuelto", a lo que el docente contesta que quien ha regresado es "alguna gente que piensa" como él. A renglón seguido, advierte, según la denuncia, que "tan respetable es votar a PSOE, Podemos, PP, Ciudadanos porque los cuatro son partidos democráticos". "Vox es un partido que no es democrático, ¿entendéis, no? Está fuera del modelo democrático europeo, del que realmente queremos los europeos", apostilla.

¿"Estás escuchando"?, remacha otro alumno a la joven, de la que "se ríen y llaman nazi", ante la supuesta pasividad del profesor, "al que no se oye decir nada respecto al insulto y la humillación de la que está siendo objeto ni pide respeto para ella". En ese momento, el profesor le pregunta, según la transcripción del padre, si ella ha votado a Vox. "Yo no puedo votar, pero mis padres sí y yo voy con la derecha", responde. El docente le replica: "No, perdona, derecha no, son extrema derecha". Ella agrega "que eso lo decís vosotros que sois de izquierdas". "Estoy hablando como historiador", insiste el profesor, que recalca que el de Abascal es un partido "de extrema derecha".

El líder máximo de Vox, continúa exponiendo el docente en la clase de historia, "es un juez que ha estado apartado de la judicatura dos años por una sentencia machista, pero machista, machista. Su principal enemigo no es ni el comunismo ni el socialismo, sino el feminismo", ¿"Ese es el que se reía de las víctimas"?, pregunta un estudiante, según recoge la denuncia remitida. "Sí, claro", sostiene él.

El profesor advirtió a sus alumnos, según la denuncia del padre, que el "principal enemigo no es ni el comunismo ni el socialismo, sino el feminismo”, ”¿Ese es el que se reía de las víctimas?", pregunta un alumno, según recoge la denuncia que investiga la Inspección Educativa. “Sí, claro”, sostiene el docente.

Desde la delegación provincial de Educación indicaron que los resultados de la investigación abierta tras recibir el escrito se comunicarán al progenitor que ha denunciado los hechos. Según su testimonio, no ha informado hasta ahora ya que su hija tenía “miedo a las posibles represalias o venganzas”, dado que “sufrió bullying”. Pide que se tomen “medidas” y que se depuren responsabilidades.