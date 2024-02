Vox rompe el consenso de Málaga con el 8M: "La igualdad ya está recogida en la Constitución"

"La igualdad ya está recogida en la Constitución, en el artículo 14", ha zanjado Yolanda Gómez, viceportavoz de Vox, al afirmar que su grupo no apoyará la moción por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que presenta el PP al Pleno de febrero. "No recordamos ningún año que esta moción no haya sido institucional [es decir, que cuente con el apoyo de todos los representantes en el Ayuntamiento, sin excepción]", apuntan fuentes municipales, sorprendidos ante la negativa del partido.

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, ha lamentado la negativa del partido incidiendo en que está redactada con "cuidado exquisito". Cabe destacar que, todos los años, el equipo de gobierno presenta esta propuesta que parte del Consejo Sectorial de la Mujer del Consistorio. De hecho, ha lamentado que finalmente Vox se quede fuera y no la apoye: "Lo lamentamos, pero lo hemos intentando, aún así la llevamos como moción urgente y saldrá adelante", con el voto favorable de PSOE y Con Málaga.

Tampoco votará Vox a favor de una moción presentada por la confluencia de izquierdas en relación con el 22 de febrero, Día Europeo de la Igualdad Retributiva.

Dani Pérez, portavoz socialista, ha criticado que "Vox, una vez que llega a las instituciones, quiere que su ideología esté presente y no van a firmar ninguna moción institucional por el 8 de marzo porque no creen en la igualdad, no la defienden, es más, la atacan, la ningunean, igual que hacen con la violencia de género, cuando la niegan".

También desde Con Málaga, Toni Morillas ha lamentado la posición del partido. "El retroceso que supone para las mujeres la presencia del grupo municipal Vox en las instituciones es brutal, y lo digo con mucha rotundidad".

"La presencia del grupo municipal Vox y su negacionismo es el que impide y está haciendo que se retroceda en consensos institucionales y democráticos que ha costado muchísimo trabajo lograr", ha dicho. A su juicio, "la presencia de Vox es una rémora para el avance de los derechos de las mujeres, para el avance de los derechos feministas".

Vox ha defendido su postura de no apoyar ni la moción del PP ni la de Con Málaga. Gómez ha dicho que desde "Vox defendemos la igualdad" y, "de hecho, no puede existir democracia si no hay igualdad". "En un sistema democrático como el nuestro, la Constitución española prevé en su artículo 14 la igualdad tanto de hombres como de mujeres, y no distingue ni por razón de raza, sexo o religión".

Así, ha rechazado el apoyo a la moción de la confluencia de izquierdas ya que "se basa en datos estadísticos globales y sus conclusiones están sesgadas". En relación con la moción del PP, Gómez ha dicho "no la vamos a aprobar porque va en la misma línea" de "no defender una igualdad real, e, incluso, sería inconstitucional lo que se está proponiendo, porque la Constitución establece esa igualdad".