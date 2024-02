El alcalde de Málaga "no conoce en profundidad" el cobro indebido de 3,9 millones en IVA del SARE durante seis años

"No conozco el detalle, prefiero no profundizar en la respuesta ", ha señalado el alcalde –que además es presidente de la sociedad– preguntado sobre las posibles responsabilidades políticas que tuviera y que la oposición ha exigido. En la pasada comisión de Economía, la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, aseguró al respecto que las "responsabilidades políticas se dan en las urnas y han visto cómo nos ha ido en Galicia [dirigiéndose a la oposición]. Si quieren responsabilidades penales, vayan al juzgado ".

El alcalde de Málaga , Francisco de la Torre, " no conoce en profundidad" el cobro indebido por parte de Smassa del IVA en el estacionamiento regulado ( SARE ) señalada por el Tribunal de Cuentas en 2017, por el que en los últimos seis ejercicios la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa) ha cobrado 3,9 millones de euros en impuestos que los ciudadanos no debían haber pagado.

Sobre cobrar por entrar a la Plaza de España de Sevilla "no debo opinar de ciudades que no conozco"

Al desconocimiento en profundidad del cobro del IVA en el SARE se suma el de la ciudad de Sevilla. Preguntado sobre la propuesta de su homólogo sevillano, José Luis Sanz, de cerrar la Plaza de España y cobrar entrada a los foráneos, De la Torre ha señalado que "en los temas de ciudades que no conozco no debo opinar, me abstengo, no tengo conocimiento".