Un afiliado denuncia en un juzgado las primarias de Ciudadanos

Un afiliado de Ciudadanos en Benalmádena, Javier Carpio, ha denunciado ante un juzgado el proceso de primarias celebradas en el partido para designar al candidato que encabezará la lista de la provincia al Parlamento de Andalucía, en las que ganó Javier Imbroda.

Según este militante "no existe ninguna garantía sobre la auditoría del recuento". La denuncia se presentó el mismo domingo, antes de que se cerrara el plazo de votación telemática. Carpio -informático de profesión- criticó que la votación telemática no estaba organizada por ninguna empresa homologada para este tipo de procesos, sino que detrás está la misma que gestiona la web de Ciudadanos,"una empresa hecha ad hoc y gestionada por personas cercanas a la cúpula del partido", según dijo. "Se ha mantenido un sistema de votación que solo lo domina y lo lee el aparato", apuntó, por lo que en su opinión "la tentación está muy cerca y la posibilidad es total". "No hay ningún impedimento técnico para que hagan trampa", añadió Carpio, que insistió en la opacidad del proceso, ya que ni los propios candidatos tienen acceso al censo.