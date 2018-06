Los agentes que doblan turno para atender a los migrantes se tienen que pagar la comida

Para atender a los 630 inmigrantes del Aquarius se desplegó un dispositivo con unos 300 agentes. Para asistir a los 315 de las pateras del sábado traídos al puerto de Málaga, los efectivos no llegaron ni a la treintena. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) reivindicó ayer más personal ante un verano que se prevé complicado por la inmigración.

Hay policías que llevan doblando turnos desde el fin de semana para poder dar respuesta a la situación humanitaria generada. Hay otros que trabajan habitualmente en otras localidades de la provincia, pero han tenido que reforzar el dispositivo en torno al pabellón de Tiro de Pichón. Incluso, según denunció la secretaria del SUP en Málaga, Mariló Valencia, los agentes que doblan turnos tienen que costearse la comida porque las dietas sólo están contempladas para cuando salen de la provincia."El déficit de personal es grave porque ya durante todo el año hay unos 250 efectivos de menos en la provincia. Hay compañeros que están cansados de doblar turnos, pero es la única forma de dar agilidad ante esta situación", dijo la representante del SUP.

Desde esta organización se reclama en primer lugar más personal. Pero también, partidas económicas para abonar esas horas extraordinarias que echan y las dietas a fin de que no tengan que costearse la comida de su bolsillo. Valencia también criticó que para garantizar la seguridad en el polideportivo -donde han sido alojados 251 inmigrantes- apenas haya cuatro policías. Aunque no hay ningún incidente, la representante del SUP consideró "ínfima" esa cifra. "Es una situación de hacinamiento de muchas personas, con una seguridad mínima", opinó. Agentes de las brigadas de Policía Científica, Seguridad Ciudadana y Extranjería están participando en el dispositivo para trasladar y custodiar a los inmigrantes.