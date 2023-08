Agricultores de la Axarquía exigen la instalación de una desaladora provisional mientras llega la definitiva

Cada día que pasa la situación de los agricultores de la Axarquía es peor que la anterior. Sin agua del pantano, los trabajadores hacen lo que pueden para salir adelante y recurren a los pocos recursos que les quedan para poder regar sus cultivos. Hace unas semanas crearon una plataforma en defensa de la agricultura de la Axarquía y ahora han decidido presentar un escrito a la Junta de Andalucía y al Gobierno Central exigiendo medidas para mejorar su situación, entre ellas destaca la petición de una desaladora provisional. Además, para hacerle llegar sus exigencias a ambas administraciones públicas se movilizarán e irán a las delegaciones de Málaga a entregar los escritos en persona.

La plataforma en defensa de la agricultura está compuesta por trabajadores del campo de toda la Axarquía. Está siendo apoyada por diferentes administraciones públicas y asociaciones agrarias, pero Hijano incide en que su principal objetivo es sentarse con “todo el mundo” y negociar formas de mejorar la situación.

La Viñuela se encuentra al 8,4% de su capacidad total con tan solo 13,8 hectómetros. Los regantes no tienen acceso a su agua desde hace meses y tan solo puede abastecerse de las aguas regeneradas y del agua que les quede en los pozos, que a día de hoy es más bien poca porque no han podido recuperarlos por la falta de precipitaciones. En este sentido, Antonio Miguel Hijano, coordinador provisional de la plataforma en defensa de la agricultura, sostiene que dentro de sus reclamaciones está el intentar salvar las zonas de cultivos de la Axarquía. Para ello considera que deben no sembrar nada más, analizar todos los recursos hídricos de los que disponen y repartir el agua “en función a las tierras que tenemos” y también “intentar sacarle rentabilidad para que sea asequible para el agricultor”, ya que actualmente los precios son tan altos que si continúan así, “mantener la agricultura va a ser imposible”.

En este sentido, donde más quieren incidir los agricultores es en la instalación de una desaladora provisional mientras se construye la desaladora de la Axarquía, que de momento solo se conoce que la Junta de Andalucía va a poner los terrenos y el Estado va a financiarla. De igual forma, Hijano sostiene que las aguas regeneradas “hay que estudiarlas” porque las que actualmente tienen “son muy pocas, a precio de oro y de muy baja calidad”. Además, añade que son un “descontrol” porque no les llegan a todos, están salinizadas y repletas de otros minerales.

Por otro lado, Hijano señala que los agricultores de la zona están dispuestos a actualizar sus cultivos y a participar en los cauces, pero exigen a la Junta de Andalucía que ayude en la regularización de la Axarquía. “La administración tiene que abrirnos un período para ponernos a actualizar, que sea asequible, sin juicios y con trámites que no tarden años”, apunta este agricultor.

En esta línea, el concejal del Ayuntamiento de Benamargosa incide en que “llevamos 20 años sin hacer nada e intentar hacer algo en uno es imposible”. A su juicio, esta situación debería haberse previsto hace 15 años y, de haber sido así, ahora todo sería totalmente diferente. Por ello, para salir adelante se reunirán con los Ayuntamientos de los municipios de la Axarquía para pedir su apoyo y posteriormente se movilizarán hasta la capital de Málaga para entregar sus exigencias a la Junta de Andalucía y el Gobierno Central y buscar una solución a la “crítica” situación con la que viven cientos de agricultores a diario en la comarca.