Municipios de la Axarquía intensifican las restricciones de agua frente a la sequía

En la Axarquía la situación de sequía continúa agravándose. Con la Viñuela ya en el 8,8% y con tan solo 14 hectómetros, algunos municipios que se abastecen del pantano han intensificado sus medidas de ahorro, entre ellos Benamargosa que ha ampliado su horario de corte. Otros como el de Periana ha decidido restringir el abastecimiento de 22:30 a 7:00 para que sus depósitos, que obtienen agua del Sondeo Guaro, se llenen para que sus habitantes puedan abastecerse durante el día.

Las medidas comenzaron a tomarse cuando la Junta de Andalucía acordó que el agua para abastecimiento de la Axarquía debía reducirse hasta un 20%. Por ello, cuando Axaragua, la empresa pública dependiente de la Mancomunidad Oriental, que gestiona el agua en alta para el abastecimiento en 14 de los 31 pueblos de la zona, se hizo eco de esta reducción, comenzó a reducir el agua que les proporcionaba a los municipios.

Siete municipios de la Axarquía con cortes nocturnos

Almáchar, Benamargosa, Benamocarra, El Borge, Comares, Cútar, Iznate, Macharaviaya, Moclinejo, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Totalán, Algarrobo y Torrox son los municipios de la zona que se abastecen de agua de la Viñuela. Muchos de ellos llevan varias semanas con restricciones, pero en uno de ellos acaban de intensificarlas. En Benamargosa en un primer momento decidieron cortar el agua por la noche entre las 23:00 y las 7:00. Unas semanas más tarde se han visto obligados a ampliar el horario desde las 21:00 hasta las 9:00, puesto que la situación “es cada vez más crítica y nos reducen el caudal”, según Salvador Arcas, alcalde del municipio. En esta línea, sostiene que han tomado esta decisión para que la población se vea lo menos afectada posible y los depósitos puedan recuperar el agua con más tiempo. Asimismo, asegura que los vecinos del pueblo están concienciados con la situación y saben que “no hay agua y la que tenemos hay que organizarla bien”.

Vélez-Málaga, Benamargosa, Iznate, Almáchar, El Borge y Moclinejo también está cortando el agua por las noches. Este último lo hace de 00:00 a 06:30 “para garantizar el servicio a lo largo del día”, según informó el alcalde de la localidad, Antonio Muñoz, a través de un bando. En total serían ya seis municipios que se abastecen de la Viñuela los que cortan el agua por las noches y siete en total en la Axarquía, incorporando a Periana.

Los cortes nocturnos de agua no están afectando a los hosteleros

Cuando comenzaron las medidas de ahorro de agua, los hosteleros de Torre del Mar se alarmaron porque no sabían cómo iban a afectar esos cortes a sus negocios. Ahora el Ayuntamiento ha asegurado que han trabajado para regular el suministro de agua ante la escasez de recursos hídricos y tratando de que la población lo reciba sin contratiempos. Y así ha sido. Antonio Sebastián Pastor, presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torre del Mar (Acet), asegura que hasta ahora no se han quedado sin agua en la hostelería e intuyen que se debe a que “el remanente que queda en las tuberías es suficiente para darnos a basto hasta las dos o tres de la mañana”.

El sector intuye que si no hay agua ahora, en agosto seguirá igual, pero no quieren “alarmarse” ante una situación que de momento no les está perjudicando porque siguen teniendo agua. Por tanto, van “al día” e irán adaptándose a lo que vaya sucediendo el resto del verano.

Entre los 17 pueblos de la Axarquía que no se abastecen del embalse, en Nerja ya han cortado el agua de las duchas de la playa, medida la cual también están llevando a cabo de Torrox, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga y Algarrobo.

Periana comienza a restringir el agua por las noches

Por otro lado, también destaca Periana que ya ha cortado el suministro de agua por las noches, tal y como anunció el alcalde del municipio, Rafael Torrubia, a través de un bando. El municipio toma esta medida para “evitar cortes de agua prolongados en un futuro”, según han informado a este periódico fuentes del Ayuntamiento de Periana.

De igual forma, aseguran que no descartan que a lo largo del mes de agosto se vean obligados “a tomar medidas más drásticas” con el objetivo de preservar la mayor agua posible de cara al otoño y a la espera de las lluvias. Todo dependerá del agua que vaya quedando en el Sondeo Guaro, la bocamina de agua de la que se abastecen.