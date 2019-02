Albert Rivera lamenta que el PP en Málaga "proteja a imputados" y no "cumpla la palabra dada"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha valorado la ruptura del pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Málaga lamentando que "el PP haya decidido que es mejor proteger a los imputados que cumplir con la palabra dada y con el acuerdo por el bien de los malagueños".

"La verdad es que lamento que un acuerdo que había funcionado hasta ahora, que creo que era bueno para la ciudad de Málaga, se vea roto por el Partido Popular al incumplir el pacto", ha asegurado el líder del partido naranja, que ha visitado este jueves la capital. En este sentido, Rivera ha criticado que "hay que tener palabra y cumplir los acuerdos".

Así, ha recordado que cuando "se imputan a personas por casos de corrupción" lo que ambas formaciones habían firmado era "que se aparten de las listas". "Eso es lo que en otros acuerdos habíamos hecho, no solo con el Partido Popular en Málaga, sino en muchas otras ciudades y comunidades autónomas", ha explicado.

Rivera ha declarado que "hasta la fecha" se sentía "satisfecho" con el acuerdo entre Cs y PP en Málaga. "Era un buen trabajo que había hecho el grupo de Ciudadanos dando estabilidad a la ciudad, modernizando las políticas más antiguas del PP e innovando, en definitiva, para que Málaga crezca", ha dicho a los periodistas.

Albert Rivera | Presidente Cs "En todo caso, serán los malagueños quienes decidan si les parece bien o mal que los imputados estén sentados de concejales o gobernando la ciudad"

Al ser preguntado por si la inclusión en las listas de Teresa Porras y Francisco Pomares, los dos concejales llamados a declarar como investigados por el caso Villas del Arenal, podía condicionar futuras alianzas entre ambos partidos en Málaga, Rivera ha dicho que serán los malagueños quienes decidirán en las urnas "si les parece bien o mal que los imputados estén sentados de concejales o gobernando la ciudad o si prefieren una política de limpieza donde la corrupción no tiene cabida".

"Yo lamento que el PP haya roto unilateralmente ese acuerdo, no cumpliendo con esa palabra y decidiendo proteger a los imputados", ha insistido Albert Rivera. En todo caso, ha expuesto, "estamos a las puertas de unas elecciones y por tanto serán las urnas las que decidirán quién es el próximo alcalde de Málaga".

"Contento" con Juan Cassá

Por otro lado, sobe si Juan Cassá, actual portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, repetirá como cabeza de lista en los próximos comicios de mayo, Albert Rivera ha afirmado que esa es una decisión que corresponde al propio Cassá y a la organización territorial de su partido.

No obstante, el presidente de Cs ha vuelto a reiterar que "desde luego, yo estoy contento con el trabajo que ha hecho Juan Cassá". "Lo he dicho en muchas ocasiones", ha precisado, añadiendo que hay un procedimiento interno del partido "que no lo hago yo". Así, ha concluido que "no voy a ser yo" quien lo diga, considerando, además, "que no es sano que sea el presidente quien toma esa decisión". "Hay órganos internos donde se deliberará sobre ese asunto", ha dicho Rivera.