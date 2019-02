El alcalde de Málaga contará con Porras y Pomares para las municipales del 26 de mayo

La ruptura del pacto de investidura protagonizado ayer por Ciudadanos y la posibilidad de que la situación procesal en el que se encuentran inmersos los concejales de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, y de Cruz de Humilladero, Teresa Porras, sigue sin alterar el planteamiento del alcalde, Francisco de la Torre, de contar con ambos ediles en la candidatura con la que volverá a concurrir a los comicios municipales del 26 de mayo próximo.

Así lo ha confirmado este martes el regidor del PP, que ha insistido en que se debe respetar la "presunción de inocencia" de ambos concejales, así como del gerente de Urbanismo, José Cardador, y ha aludido a la existencia de una "reacción vengativa" ante las actuaciones impulsadas por el equipo de gobierno en la urbanización de Villas del Arenal.

Y ello a pesar de que contar con estos dos ediles pudiera repercutir sobre futuras alianzas poselectorales. Sobre el particular, ha considerado que no es algo que tenga que afectar. "Las cosas hay que explicarlas bien, pero no podemos dejar que el ruido tape la realidad y la verdad de las cosas", ha defendido, confiando en que la resolución del juzgado se conozca lo antes posible.

"Tengo no la esperanza, bastante más que la esperanza, en que sea un asunto que pueda ser sobreseído"

Sí ha confirmado que en el supuesto de que sean encausados, los destituirá, dando cumplimiento al pacto firmado entre el PP y Cs a nivel regional. "Pero tengo no la esperanza, bastante más que la esperanza, en que sea un asunto pueda ser sobreseído", ha añadido.

"Voy a contar con ellos, ni más ni menos que con los demás; el equipo actual está ahí con su actividad, con su trayectoria, con su aportación, y contaré con ellos", ha afirmado De la Torre al ser preguntado de manera directa por la presencia de Porras y Pomares en la futura lista. "No hay ninguna razón para que no estén”, ha dicho, aunque ha admitido que ello tampoco tiene que implicar que "sea absolutamente seguro que estén porque si lo digo sería injusto respecto a los demás".

El alcalde ha incidido en defender este planteamiento en la misma medida en que le parece "injusto que se tengan que ir ahora, que tengan que dimitir, porque la presunción de inocencia está ante todo". "Mi postura es la de respetar un derecho constitucional; los concejales han jurado o prometido respetar la Constitución y resulta que algunos concejales se están saltando respetar esa promesa o juramento diciendo que no se aplique en estos casos", ha enfatizado De la Torre, quien ha llegado a recordar que se trata de un derecho consagrado en la Declaración de Derechos Humanos.

Para el mandatario local, la posición adoptada en este asunto, en el que los grupos de la oposición vienen exigiendo desde hace semanas la destitución de los tres implicados, "fortalece el Estado democrático", frente al papel del resto de grupos, que "están quitando los derechos constitucionales a personas que tienen el derecho a la presunción de inocencia y no a una presunción de culpabilidad".

En su argumentación, ha dejado entrever que tras el caso Villas del Arenal, protagonista de la comisión creada para investigar la gestión de la Gerencia de Urbanismo en la tramitación de expedientes por infracción urbanística, hay "unas denuncias o una intencionalidad clarísima, política y no política; una reacción vengativa respecto a unas actuaciones absolutamente correctas que se han hecho en el plano de la Gerencia de Urbanismo para resolver un problema, en el que los propios grupos de la oposición pedían que se cambiara la forma de llevar los temas de infracciones en Villas del Arenal".

"Es paradójico que los que pidieron aquello pidan ahora cuentas, cuando se ha hecho de una manera correcta y antes, a lo mejor, no se estaba actuando con la misma corrección y perfección", ha apostillado. Ante la posibilidad de que alguno de los grupos de la oposición ponga sobre la mesa una moción de censura, ha dicho estar "absolutamente tranquilo". "No entro en opinar sobre un tema que es un futurible", ha espetado.

La decisión de Cs de romper el pacto de investidura se produjo después de que el mandatario local hiciese oídos sordos a su ultimátum de destituir a los dos concejales y al alto cargo antes de las 12:00 de ayer. Y ello después de que la pasada semana, el juzgado de instrucción número 8 de Málaga citase a declarar en calidad de investigados a Pomares, Porras y Cardador el próximo 25 de abril.