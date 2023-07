El alcalde de Málaga se somete a un cateterismo para regular los latidos cardiacos: "Esto me permite estar aún mejor"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha hecho público este sábado que se ha sometido a un cateterismo para tratar la fibrilación auricular, es decir, regular los latidos cardíacos. Se trata de una "crioablación de venas pulmonares", una "intervención sencilla", según ha explicado el propio regidor a través de un mensaje difundido en sus redes sociales.

Fue el pasado 29 de junio cuando el máximo responsable de la Casona, que ha restado importancia a lo sucedido, ingresó en el Hospital Regional de la capital, siguiendo, asegura, "la prescripción del cardiólogo Gabriel Ballesteros". Ello le obligó a permanecer ingresado, aunque solo por un día, ya que el viernes 30, apunta, retomó su agenda institucional. En su publicación, De la Torre ha compartido un relato de todos los actos a los que acudió solo unas horas después de salir del hospital. Así, ha resaltado que, entre otros, participó en la clausura del Autobús del Emprendedor, un acto organizado por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). También asistió al Pleno de la Diputación de Málaga, donde tuvo lugar la toma de posesión de Francisco Salado.

El sábado 1 de julio, cuando ya habían transcurrido 48 horas de la sencilla intervención a la que se ha referido, el regidor tomó la decisión, pese a que se encontraba "perfectamente", de continuar trabajando en casa, "atendiendo llamadas y respondiendo mensajes para descansar y cumplir con las recomendaciones médicas". Pero De la Torre, que gobierna Málaga por cuarta vez con mayoría absoluta, apenas prolongó su convalecencia: esa misma noche participó, ha explicado, en una entrega de trofeos que se celebró en el campo de fútbol de El Romeral, con la que los 21 equipos del club celebraron la finalización de la temporada.

El alcalde ha matizado que no ha sido hasta ahora cuando ha informado de su hospitalización porque no ha querido "preocupar a nadie, empezando por mis familiares y amigos". Tampoco pretendía "generar atención por cuestiones personales que nada tienen que ver con mis funciones como alcalde de Málaga". "Estoy muy bien y haberme sometido a este procedimiento me permite estar aún mejor" ha expresado. Al tiempo, ha recordado sus estrategias para mantenerse en forma: "Ya sabéis que me propongo caminar algo más por las mañanas y nadar con bastante mayor frecuencia, especialmente los fines de semana".

Para concluir, ha ensalzado el "excelente trato y profesionalidad" del doctor Ballesteros, el cardiólogo que le ha practicado la cirugía, y el personal del Hospital Regional. "En España tenemos, quizá, la mejor sanidad pública del mundo; porque tenemos, eso es seguro, el mejor personal sanitario del mundo", ha opinado.

Un ictus en 2020

Cabe recordar que en 2020, De la Torre ya dio un gran susto al ser intervenido con urgencia de una lesión en la cabeza, aunque la operación resultó exitosa y el regidor estaba “consciente y hablando” en la unidad de cuidados intensivos del hospital Chip, el centro médico al que se derivó el servicio de Neurocirugía del Hospital Regional para dejar espacio en el antiguo Carlos Haya para los pacientes que entonces estaban infectados de coronavirus.

La operación, que fue realizada por el jefe del servicio de Neurocirugía del Hospital Regional, Miguel Ángel Arráez, y por el neurocirujano Guillermo Ibáñez, se prolongó durante una hora y media. El Ayuntamiento de Málaga envió un comunicado oficial unos minutos antes de las 23:00 en el que se señalaba que se le practicó al alcalde una “craneotomía y una evacuación, es decir, han logrado drenar el hematoma (derrame) que el paciente presentaba”. A las 24 horas tendrá que ser sometido a un examen de control.