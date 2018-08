El alcalde subraya la afección de la obra del Metro en la ciudad

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se refirió ayer a las obras del Metro del tramo Renfe-Guadalmedina que recientemente se han reactivado tras años paradas, lo que calificó de "buena noticia". A pesar de ello, recordó que "durante este tiempo ha habido una mala gestión, una mala noticia permanente". "Esto es una ciudad afectada por unas obras como yo creo no ha habido un caso en España", criticó. En este sentido, invitó a a ver si en la geografía española de las últimas dos o tres décadas "hay una obra pública que haya afectado tanto tiempo y de una manera tan grave a la vida de la ciudad". "Creo que no lo encuentran", advirtió. "Es un desinterés en un tema que a la imagen de Málaga le ha afectado y le seguirá afectando hasta que la obra quede terminada", insistió. Llegó a mencionar la pérdida de los jardines "preciosos que teníamos en la mediana de Avenida de Andalucía, en la plaza de Manuel Alcántara o la fuente traída de la plaza de la Constitución y todo desapareció de pronto porque parecía que iban a pasar las obras del metro de inmediato". "Desapareció, se convirtió en un erial, lleno de basura periódicamente y para que la obra haya tardado lo que ha tardado en volver a comenzar", apostilló. Por ello, confió en que los trabajos se desarrollen con normalidad. De la Torre, tras ser preguntado por el retraso hasta abril de 2019 del final de la obra del Metro en la Alameda, fue irónico: "Me temo que será más tarde y si es esa fecha la firmo ahora mismo".