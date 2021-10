¿Quiénes son los alcaldes que más cobran en Málaga y los que menos?

El Ministerio de Hacienda acaba de publicar las retribuciones de los cargos electos de las Entidades Locales y Comunidades Autónomas (ISPA), que recoge, entre otras cosas, lo que alcaldes y concejales recibieron de las arcas públicas en 2020.

En el caso de Málaga, el que más cobra, como era de suponer, es el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), con 81.590 euros. Le sigue la alcaldesa de Fuengirola, Ana María Mula (PP), con 69.134. En el tercer puesto se coloca el de Velez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer (PSOE), que cobra del erario público 65.114 euros.

Ya en cuarta posición está el primer regidor de una localidad con poco más de 20.000 habitantes, Coín. Francisco Santos (PP) se embolsó 59.814 euros en 2020. Joaquín Villanova (PP) es el quinto: gobierna una localidad que tiene el doble de habitantes que Coín y gana un poco menos que el alcalde de esta localidad, 58.318 euros.

El sexto es Víctor Navas (PSOE), alcalde de la localidad costera de Benalmádena, con 58.055 euros. Muy cerca está el de otra localidad de la costa, Mijas. Josele González, también del PSOE, se embolsa 57.950 euros, y hay que descender a la octava posición para encontrar la primera gran ciudad del interior, Antequera. Su primer edil, Manuel Jesús Barón (PP), fue remunerado con 57.477 euros el año pasado. Justo detrás va, curiosamente, la alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández (PP), con 57.267 euros.

El décimo puesto va para una localidad de poco más de 25.000 habitantes. La alcaldesa de Alhaurín el Grande, Toñi Ledesma, ganó 54.600 euros en 2020.

Alcaldes sin dedicación que cobran de cero a 33.900 euros

En el lado opuesto se sitúan los que menos ganan, que suelen corresponderse con pueblos pequeños. Aquí hay que hacer un inciso. Muchos alcaldes no tienen dedicación, es decir, su sueldo o sustento no proviene de su labor como alcalde. En Málaga hay tres casos de regidores que no cobraron nada: el de Totalán, Miguel Ángel Escaño (PSOE), el de Benadalid, Antonio Vera (independiente), Antonio Vera, y el de Estepona, José María García Urbano (PP), que es notario.

Hay otros casos clasificados por Hacienda como "sin dedicación" que reciben una cantidad muy apreciable, presumiblemente de otros conceptos que no son el sueldo bruto. Son los casos de el alcalde de Benahavís, José Antonio Mena (PP), que según Hacienda fue remunerado con 33.900 euros, y la de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), con 14.800 euros. Muñoz compatibiliza su cargo de alcaldesa con el de senadora.

También están los que tienen dedicación "parcial", es decir, cobran como alcalde y de otro trabajo. Y entre estos hay sueldos bastante apreciables, como el alcalde de Frigiliana, Alejandro Herrero (PSOE), que cobra 34.912 euros. Frigiliana tiene poco más de 3.000 habitantes. No le van muy a la zaga ni el de Cuevas de San Marcos, José María Molina Ruz (PP), con 34.593, ni el de Cútar, Francisco Javier Ruiz Mérida (PP), con 32.476.

Los que menos cobran con dedicación completa

El que menos cobra con dedicación completa -es decir, sin tener otro trabajo u ocupación- es el alcalde de Cuevas Bajas, Manuel Lara (PSOE), que recibió 21.205 euros en 2020. Le sigue, como segundo que menos cobra, Victor Manuel Castillo (PP), primer regidos de Valle de Abdalajís y que cobró 22.212 euros. Después va el de Ardales, Juan Alberto Naranjo (IU), que fue retribuido con 23.800 euros el año pasado. Ya en cuarto lugar entre los peor pagados está el primer edil de Alfarnate, Juan Jesús Gallardo (PSOE), quien percibió 24.317. El quinto es el de Burgo, José Joaquín García (IU), con 24.855 euros; el sexto, el de Teba, Cristóbal Corral (IU), con 26.443 euros; el séptimo, el de Campillos, Francisco Guerrero (IU), con 27.189 euros; el octavo, el de Casabermeja, José María García Fernández (PSOE), con 29.440 euros; la novena, la de Archidona, Mercedes Montero (PP), con 30.016 euros; y el décimo lo comparten al alimón la de Alcaucín, Ágata González (PSOE) y el de Monda, Francisco Sánchez Agüera (IU), ambos con 30.800 euros.

En este enlace (página 120) puede ver la relación completa de lo que cobran los alcaldes de Málaga y su dedicación.