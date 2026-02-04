Alerta por la crecida del río Guadalhorce en Málaga, desbordado en Archidona y Bobadilla

Cuando las lluvias son tan intensas en Málaga, es inevitable que las miradas se vayan al río Guadalhorce. Aunque no es el único que preocupa este miércoles en la provincia, donde hay siete cauces en alerta, su situación se ha complicado desde mediodía, pues está ya desbordado en varios puntos de su trazado. De momento, las zonas más conflictivas están en Archidona y en Bobadilla (Antequera), los dos lugares en los que el agua ha superado la fase roja, según los datos de Hidrosur, aunque en su última actualización (13:00 horas), el nivel del caudal a su paso por Archidona había descendido ligeramente.

Así, por Archidona discurre con una lámina de agua de 4,98 metros de altura, levemente por debajo de los 5 metros que marcan el umbral rojo y bajando de nivel después de que las lluvias hayan amainado un poco en la zona. El problema es todo el agua que va camino de Bobadilla, que ha hecho que el río se desborde en este punto del término municipal de Antequera, con 4,27 metros.

Río abajo, la crecida ha provocado las primeras inundaciones en zonas de Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario, donde se ha reforzado la vigilancia ante el espectacular aumento de su caudal. Como consecuencia de esta situación, permanece cortada la carretera de Las Viñas, que conecta Villanueva del Trabuco con Archidona, así como la A-7203 de acceso al polígono industrial El Polear. En Villanueva del Rosario también se ha cerrado al tráfico el Puente del Tejar por motivos de seguridad.

En Cártama y Álora, el Guadalhorce transita aún en fase amarilla. Así, por Cártama va con 3,05 metros de profundidad, teniendo el límite de desbordamento en los 4,5 metros, y por Álora, a su paso por el Azud de Paredones, deja un caudal de 3,15 metros. Hay que recordar que, antes de pasar por estos dos municipios, el Guadalhorce descarga agua en el pantano, que tiene margen de seguridad porque está al 56% de su capacidad.

El alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, ha informado de que "de momento está todo tranquilo" en su municipio, a la espera de ver cómo evoluciona la borrasca durante la tarde. "El río sigue dentro de su cauce, ha crecido, pero no ha habido ninguna incidencia ni nada grave", ha subrayado.