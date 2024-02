Dos alumnos de la UMA consiguen una beca de 45.000 euros para continuar con su desarrollo académico y profesional

El talento, la ilusión, el esfuerzo y la excelencia de los estudiantes egresados de la Universidad de Málaga se ha premiado con las primeras Beca Talento. La Fundación Kareema, junto con la UMA a través de su Fundación General (FGUMA), ha creado estas ayudas para permitir a los estudiantes seguir con sus estudios tras finalizar su grado en la universidad. La cuantía máxima anual asciende a los 45.000 euros para cada estudiante y en esta edición se la han llevado dos jóvenes: Eva Moreno y Hugo Chapon.

Ingeniería del Diseño Industrial y Desarrollo de Producto es lo que Eva Moreno (22 años) ha estudiado en la UMA. Su objetivo principal y el camino que quiere seguir con esta beca es ampliar sus conocimientos en el campo del diseño de productos centrándose en la sostenibilidad, el emprendimiento y la inclusión social. Su principal objetivo es fomentar con sus diseños, los productos artesanales y locales dentro de los entornos rurales y contribuir en la sociedad.

Actualmente, se encuentra en Japón estudiando diseño japonés. A través de una videollamada, la joven ha asegurado que esta beca la va a exprimir todo lo posible y seguirá formándose para que a través del diseño sostenible e inclusivo conseguir que el mundo “sea un lugar mejor donde la artesanía y cultura rural sean uno de los principales focos”.

El cine y la comunicación política son las dos pasiones de Hugo Chapon (22 años). Nacido en Marbella, pero con nacionalidad francesa también, ha estudiado Comunicación Audiovisual en la Universidad de Málaga. Su película favorita es El profesional (León), un largometraje policíaco francés dirigido por Luc Besson, pero no sabe concretar cuando empezó a gustar el cine, pero no recuerda un momento de su vida en el que no supiera que quería dedicarse a él. Por ello, ya tiene claro que quiere hacer con esta beca de 45.000 euros: estudiar para ser primer asistente de dirección en la National Film and Television School (NFTS) en Inglaterra.

“Esta beca es una responsabilidad, no la doy por ganada, ahora toca trabajar y demostrar que ha valido la pena recibirla”, ha señalado el joven malagueño. Pese a que va a apostar por el mundo del cine tiene la intención de hacer lo posible para poder seguir con la comunicación política, aunque primero quiere terminar el documental de Tecla Lumbreras e intentar crear la adaptación de un manga.

Por su parte, la presidenta de la Fundación Kareema, Nadia Katy Gil, ha asegurado que los jóvenes becados escenifican “la pasión y la generosidad” que hay entre los estudiantes de la Universidad de Málaga. En este sentido, el director general de la Fguma, Diego J. Vera, ha añadido que la “calidad y la excelencia de los alumnos de la UMA es muy significativa”. Además, está seguro de que los siete alumnos que se presentaron a la beca “eran mucho mejores que los siete buenos que había hace 40 años”.

En este sentido, el rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López, en su primer acto en este cargo, ha incidido en que la universidad es “ilusión” y que pese a la situación económica “compleja” que atraviesa la UMA, no van a "perder ni un momento el rigor, la eficiencia y la ilusión que necesita la universidad”. Al darle la enhorabuena a los dos becados ha remarcado que ambos “van a llevar el nombre de la universidad allá donde vayan porque no hay mejores embajadores que el talento, la ilusión y la excelencia que siempre ha representado una universidad joven”.