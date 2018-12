El nuevo semáforo que regula el tráfico al PTA apenas se deja notar sobre los atascos

La entrada en funcionamiento esta mañana del semáforo instalado por la Dirección General de Tráfico en la rotonda de acceso al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) con el objetivo de aliviar los atascos apenas se ha dejado notar, según los trabajadores, que aseguran que la mejoría respecto a otros días ha sido mínima; y en palabras del propio director de la tecnópolis, Felipe Romera, que ha afirmado que "hoy no se ha notado mejoría, pero se tiene que notar".

"El problema del PTA es que son unos 7.000 coches dando vueltas para entrar a un recinto", ha comentado Romera, añadiendo que confiaba en que ya en su primer día de funcionamiento el semáforo diluyera la retención de la rontonda principal de acceso a la tecnópolis. "Esperaba que se notara hoy, pero no se ha notado", ha reconocido el director del parque, quien insiste en que hay que dar al dispositivo un margen de adaptación porque "está todo en un proceso de ajuste"

A la espera de grandes infraestructuras que den solución al problema del tráfico al PTA, el semáforo de quita y pon ha estado en marcha en plena hora punta matutina, entre las 7.00 y las 9.00, aunque este dispositivo apenas ha logrado descongestionar la circulación en la autovía, ya que sobre las 7.30 la fila de vehículos parados desde la capital en dirección al PTA se encontraba ya a la altura de la zona de Mercamálaga. De hecho, quienes esta mañana han conducido hasta la tecnópolis han tardado más de media hora en recorrer la distancia desde la plaza Manuel Azaña hasta allí. "Lo habitual", subrayan la mayoría de los trabajadores.

Si acaso, algunos de los trabajadores apuntan a que se ha percibido algo más de fluidez en la circulación, aunque esto apenas les ha permitido arañar algunos minutos de ventaja. "Supongo que habrá que esperar más días a ver si cambia algo, porque hoy ha sido más o menos como siempre", señala Javier Molina, quien no obstante quiere pensar en positivo: "He venido algo más fluido, en segunda marcha".

Precisamente la mejoría más notable se dejaba ver en el punto elegido para colocar el semáforo, la glorieta Plácido Fernández Viagas -rotonda principal que da acceso al PTA-, donde confluyen los vehículos que proceden de la autovía del Guadalhorce, del eje interno de Campanillas y aquellos que desembocan desde la zona de Santa Rosalía-Maqueda. De entre todos ellos, el dispositivo da prioridad a quienes tratan de acceder a la tecnópolis desde la A-357, cuya ralentización acaba perjudicando también en buena medida a los conductores de la capital que se dirigen en esa franja horaria a localidades del Valle del Guadalhorce.

Allí, entorno a las 8.00 de esta mañana la fluidez del tráfico al PTA era mayor de lo habitual a esas horas, permitiendo una entrada más ligera al interior de la tecnópolis. "No he notado ninguna mejoría, siempre pillo atasco nada más llegar al Cortijo Jurado y hoy lo he cogido incluso antes", ha explicado Julian Castillo, otro de los trabajadores del PTA que conduce desde el centro de Málaga.