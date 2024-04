La víctima del atropello mortal junto a una gasolinera de Málaga fue arrollada por dos vehículos: uno de los conductores está huido

La investigación que el Grupo de Atestados de la Policía Local de Málaga mantiene abierta para esclarecer las circunstancias que rodean el atropello que el fin de semana se cobró la vida de un hombre junto a una gasolinera sigue arrojando novedades. Según las primeras pesquisas, el peatón fue arrollado por dos turismos. En el primer caso, la persona que viajaba al volante detuvo su marcha para acudir a socorrerlo. El impacto desplazó a la víctima hasta un carril en sentido contrario, lo que provocó que, en ese momento, otro coche también lo golpeara. Pero, en ese caso, el conductor se dio a la fuga. Y todavía sigue huido. Los agentes continúan trabajando para tratar de localizarle, han explicado a este periódico fuentes municipales.

El siniestro ocurrió el pasado viernes. Eran las 9 y media de la noche cuando un testigo alertaba de que en la calle Gerald Brenan, en la zona del polígono Guadalhorce, había sido encontrado el cadáver de una persona. Desde el principio se trabajó con la hipótesis de que la víctima había sufrido un atropello. Hasta allí se desplazaron efectivos de la Policía Local, que asumió la investigación, y de los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que solo pudieron certificar su fallecimiento.

Los policías que se han ocupado del caso continúan analizando las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona para encontrar al vehículo implicado y al conductor que abandonó el lugar. Los investigadores le podrían imputar un supuesto delito de omisión del deber de socorro.

La víctima del suceso no llevaba documentación. Este lunes, han señalado las mismas fuentes consultadas, todavía no había sido identificada. Podría tratarse de un indigente, extremo que aún no han confirmado.

Muere una anciana atropellada por un tren turístico en Rincón

Por otra parte, cabe recordar que a última hora de este sábado una mujer de 82 años murió tras ser golpeada por un tren turístico en la localidad malagueña de Rincón de la Victoria, según informó entonces el servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El suceso se produjo sobre las 18:54 horas. Varios testigos informaron al centro de coordinación de que un tren turístico había atropellado a una mujer de edad avanzada en la Avenida Mediterráneo de la localidad. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Policía Local y profesionales Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), quienes no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Tras la activación del protocolo judicial, se investigan las circunstancias del siniestro. Según las fuentes consultadas por este periódico, en el momento del accidente no viajaban pasajeros en el tren y no superaba los 20 kilómetros por hora. El conductor, que estaba "muy consternado", arrojó un resultado negativo en las pruebas realizadas de alcohol y drogas.

Al parecer, la víctima, vecina de Rincón de la Victoria, habría salido a la carretera de entre dos vehículos en un intento de cruzar la acera, golpeándose en la cabeza con un lateral del tren, lo que provocó que cayera al suelo. Aunque fue trasladada a un hospital de la capital malagueña, terminó falleciendo.

En señal de luto, el tren turístico, que enseña a turistas los enclaves más significativos del municipio malagueño desde 2022, no circuló al día siguiente del accidente.