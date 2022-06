El Ayuntamiento de Málaga pagará este año 19 millones de euros en luz, casi el doble que en 2021

La fuerte subida del precio de la luz está castigando duramente las cuentas del Ayuntamiento de Málaga. En 2021 la factura le salió por 10 millones de euros. En el presupuesto de 2022, en previsión de una posible subida, se incluyeron 12 millones de euros pero se han quedado cortos. La Junta de Gobierno Local del Consistorio, como ya adelantó este diario, ha aprobado este miércoles una modificación presupuestaria de 6,8 millones de euros para poder pagar la luz de las farolas y los centros públicos que dependen del ayuntamiento de la capital. De esta forma, el Ayuntamiento acabará abonando en luz 19 millones de euros en 2022, casi el doble que en 2021. Y para 2023 se estima que el coste será bastante mayor.

El Ayuntamiento está poniendo Led en el alumbrado público para ahorrar. En 2022 se prevé alcanzar las 11.600 luminarias de este tipo, lo que supone un ahorro en luz de un millón de euros con un plazo de amortización de dos años. Las nuevas bombillas costarán 287.000 euros.

Esos 6,8 millones son la mayor partida de la modificación presupuestaria que se aprobará mañana jueves en el Pleno municipal y que contempla un desembolso total de 12,6 millones de euros. Es la cuarta modificación del año y el alcalde, Francisco de la Torre, no ha dudado este mediodía en la presentación de estas partidas que habrá más.

La lista de nuevas inversiones es amplia. Además de la luz, se han destinado otros 183.000 euros para hacer frente al precio del combustible en 2022, cuyo precio también está por las nubes. Como ya adelantara De la Torre en redes sociales, el Ayuntamiento va a dar otros 1,8 millones de euros (1,5 más IVA) para patrocinar el Málaga Club de Fútbol en la temporada 2022/23. La idea es reforzar el poder adquisitivo del equipo para que pueda fichar a mejores jugadores e intentar el regreso a primera.

Según De la Torre, que el Málaga esté en primera división refuerza la imagen de la ciudad en España y el extranjero. En principio este nuevo aporte, que suma en total 2,2 millones de euros en patrocinio, se reduciría a la mitad en el caso de que el Málaga consiguiera el objetivo porque, según De la Torre, en ese caso "el equipo cobraría 45 millones de euros en derechos de televisión". Se van a buscar también patrocinadores privados para alcanzar un montante total de tres millones de euros. De la Torre, en pleno optimismo, ha dicho que "no contempla" que el Málaga no suba el año que viene a primera. Si no se diera esta circunstancia, no ha precisado si el Ayuntamiento inyectaría la misma cantidad o no aunque sí está claro que los ingresos municipales van a la baja y los gastos al alza, por lo que el remanente de tesorería será más limitado.

En la modificación presupuestaria y en materia deportiva también se han incluido 50.000 euros más para el Club Baloncesto Málaga -rozando el medio millón en total-, 40.000 euros para el Club Balonmano Ciudad de Málaga, 150.000 euros para la organización del Mundial sub 17 de baloncesto en el Carpena en el mes de julio, o 50.000 euros para Marca Sport Weekend.

Por otra parte, se contempla un millón de euros para nuevas dotaciones e infraestructuras de Limasam, otro millón de euros para diversas acciones de promoción de la ciudad y de mejora energética en el Palacio de Ferias, 437.000 euros para ampliar elementos decorativos luminosos de Navidad en nuevas zonas al margen de la calle Larios, 13.000 euros para campañas de promoción al comercio local, 106.000 euros para la primera fase de la reforma del Aula de Picasso al Ateneo de Málaga o 165.000 euros para comprar un nuevo piano de cola para el Teatro Cervantes, que se compró hace 35 años y ya está deteriorado.