Los bancos se suman al ‘black friday’

Todos han sucumbido ante el black friday, incluso los bancos. Las entidades financieras se han querido sumar a la ola de consumismo prenavideño que marca esta fiesta comercial de origen estadounidense y varios de ellos ya han anunciado descuentos y regalos durante unos días para los clientes que contraten préstamos o seguros, entre otros productos, y otros lo harán en breve.

Unicaja Banco ha anunciado que hará descuentos de hasta el 20% en la contratación de préstamos preconcedidos on line, en seguros de hogar y seguros de vida libre hasta el viernes 29 de noviembre. “Estos préstamos no tienen gastos adicionales y el abono del dinero en la cuenta se realiza de manera inmediata, no es necesario intervenirlos notarialmente ni presentar documentación”, señalaron desde el banco andaluz. Al margen del descuento, Unicaja Banco también anunció que regalará un altavoz inteligente con el sistema de Google integrado (Google Home Mini) a los que firmen una nueva póliza de seguro de hogar. Por otra parte, aunque no sea un descuento directo, desde la entidad presidida por Manuel Azuaga explicaron que tienen disponible el servicio Aplaza tu compra a través del cual se puede aplazar el pago de las compras una vez realizadas.

Santander también ha destapado sus cartas comerciales sobre el black friday. El banco encabezado por Ana Patricia Botín informó en un comunicado de prensa que lanza una campaña de préstamos preconcedidos para sus clientes particulares entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre –lo hacen coincidir con el cyber monday– que tendrán un tipo de interés del 3,95%. “La oferta, dirigida a los 2,5 millones de clientes que presentan un mejor perfil de riesgos que el habitual, supone un descuento sobre el precio ofrecido habitualmente de entre el 20% y el 50%”, afirmaron desde la entidad, haciendo además hincapié en que incorporan una garantía “mejor precio” por la que el préstamo se puede anular sin el cobro de intereses ni comisiones por parte del banco si el cliente contrata otro préstamo con mejores condiciones en los 14 días siguientes.

Las tarjetas de crédito echarán humo durante estas fechas y Santander quiere aprovechar el tirón. La entidad devolverá los intereses de las 4.000 primeras compras financiadas a seis meses con su tarjeta de crédito entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre, con un máximo de 20 euros por cliente. Regalará, a través de Bansatec y Bansacar, un altavoz y 50 patinetes eléctricos a los que compren teléfonos móviles y tablets de última generación o dos tipos de vehículos. En el segmento de empresas y autónomos, Santander destaca que por primera vez hará una campaña de préstamos preconcedidos con motivo de este black friday.

Una de las entidades expertas en créditos al consumo es Cofidis y hará una rebaja del tipo de interés de sus préstamos personales al 3,95% TIN. “Desde el 21 de noviembre hasta el 2 de diciembre, los clientes de Cofidis podrán acceder a esta oferta excepcional si contratan un préstamo personal de 4.000 euros a devolver en 12 meses, u otro con un importe entre los 10.000 y los 15.000 euros y con un plazo de devolución de 72 meses. Esta oferta se aplica en las modalidades de Reformas Hogar, Equipamiento Hogar, Auto Nuevo, Moto y Estudios”, afirmaron. Su lema publicitario se llama Date el gustazo.

Uno de los primeros bancos en saltar a la palestra este año por el black friday ha sido Bankia. Esta entidad publica en su página web que sortea 200 premios de hasta 300 euros si hace compras con su tarjeta de crédito entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre y adelanta que hará nuevas ofertas en planes de pensiones, préstamos y fondos de inversión que irá comunicando próximamente.