Lo que da de sí la campaña (por ahora): los memes de las elecciones andaluzas

Los candidatos al Parlamento Andaluz ya llevan más de una semana en campaña electoral. Esto se nota en los carteles electorales de los barrios; las banderolas en las farolas de la calle; los anuncios en tele, radio e internet pidiendo el voto, y los memes de la campaña andaluza.

Con los numerosos actos públicos de los políticos, los orfebres del cachondeo cuentan con mucha más materia prima para crear contenido potencialmente viral. Repasamos los principales hitos de esta campaña que han generado un buen puñado de memes.

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, inició su campaña electoral con un acto público en Málaga -la circunscripción por la que se presenta- junto al presidente nacional del PP, Pablo Casado. El malagueño exhibía un chaleco muy pintón con las palabras "Juanma Moreno presidente" en el dorso: se la pusieron rasita y al pie para los hacedores de memes.

Casado no se presenta a ningún escaño en el Parlamento Andaluz, aunque sus numerosas intervenciones en campaña hacen pensar lo contrario. Esta exposición destacó especialmente cuando fueron a cenar a un McDonald's en precampaña.

Para bien o mal, el partido de extrema derecha Vox está contando con una exposición mediática importante. El partido presidido por Santiago Abascal sabe que las candidaturas extraparlamentarias necesitan un tirón adicional en campaña, y por ello crearon un vídeo promocional donde se le aprecia cabalgando por la campiña andaluza con la BSO de El Señor de los Anillos. Los tuiteros, muy especialmente @Cotidianeous se frotaron las manos.

Al candidato de Ciudadanos a la Junta de Andalucía, Juan Marín, le están golpeando los memes desde la hemeroteca. El socio de investidura del PSOE-A en la última legislatura puede estar criticando la gestión de la Junta en cada acto público, algo que a los memeros les parece contradictorio y lo expresan con contenido viral.

Destaca su folio en blanco durante el debate electoral con la palabra "Nada", evento que comentaremos en profundidad más adelante.

En la jerga de internet y los grupos de Facebook, el Susanato es el término peyorativo para referirse a la gestión de Susana Díaz al frente de la Junta en los últimos cinco años. Esta temática de memes no decae durante la campaña, y que se suma también a las críticas a la metodología de las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Ojo a esta recopilación de spots electorales del PSOE-A con la primera escena de la serie Utopía.

