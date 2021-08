Continúan las cancelaciones en el Cercanías de Málaga a Fuengirola

Continúa la supresión de trenes de Cercanías en la provincia de Málaga. Además de los ocho trenes diarios que Renfe ha prometido recuperar en septiembre de la línea C-2 a Álora, este martes, este miércoles y este jueves se verán suprimidos seis trenes más en la línea C-1 que cubre el recorrido entre Fuengirola y la capital.

Renfe asegura que la supresión de estos seis trenes –de un total de 104– se debe a ajustes puntuales por la coincidencia de vacaciones estivales con la baja de cinco maquinistas por diferentes motivos.

La compañía ha lamentado los trastornos ocasionados a los viajeros, a los que asegura que se informa con la máxima antelación posible través de los distintos canales en estaciones y trenes de Cercanías de Málaga, incluida megafonía. En el caso de la línea C-1 los usuarios son dirigidos al siguiente tren, con lo que, en el peor de los casos, se produce una demora de 20 minutos, informan desde la empresa de movilidad ferroviaria.

El sindicato CGT denuncia que esta situación va a seguir produciéndose si no contratan a más maquinistas. En palabras de su secretario general en Andalucía, Miguel Montenegro, “esperamos más cancelaciones, porque ahora vienen las vacaciones de septiembre de los maquinistas”. Aseguran que, a pesar del anuncio de Renfe de la pasada semana de recuperar el servicio, que es Obligación de Servicio Público, este sigue sin recuperarse y sólo se hizo el anuncio para evitar que los alcaldes del Valle del Guadalhorce acudieran a las manifestaciones.

Asegura Montenegro que el problema no se va a solucionar “a no ser que trasladen a gente rápido para cubrir las bajas, que no parece que vaya suceder”. Denuncia también que en una empresa como Renfe “esto (las bajas y vacaciones) debería estar previsto, pero la dejadez con el servicio es absoluta”.

Añaden desde CGT que no sólo son maquinistas lo que faltan, sino también interventores, “no hay ni un sólo interventor, esto hace que la gente se esté acostumbrado a viajar sin mascarilla o que viaje sin pagar entre las estaciones que no tienen tornos, en Álora ya no paga nadie”, asegura Montenegro.

Todo esto, además, repercute en el servicio, que, con menos trenes y más usuarios hace que se cumplan de dudosa forma las normas antiCovid, en perjuicio de los viajeros. A todo esto se añade, según denuncia Montenegro, que son los trabajadores de las taquillas los que lo están sufriendo más “reciben quejas, insultos e improperios de los clientes por las supresiones, cuando ellos no tienen ninguna culpa, pero son los que tienen que estar dando la cara”, critica Montenegro.

En sus denuncias añaden que no se avisa con suficiente tiempo a los usuarios ni a los trabajadores, que se enteran a la vez que el tren cancelado va a pasar, aumento el descontento de los mismos, cuando podría avisarse con más tiempo “porque ya saben que van a cancelar los trenes”, asegura el secretario general de CGT.