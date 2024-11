Capturan en Marbella a uno de los mayores estafadores de criptomonedas de Europa: intervienen 20 millones de dólares

Utilizaba las redes sociales para publicitarse como una persona de confianza para convertir criptomonedas en dólares o euros. Las víctimas accedían a realizar, primero, una transferencia con una cantidad baja de monedas virtuales. El sospechoso, respondía de acuerdo con el trato. En las siguientes, los "clientes" (en su mayoría, organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas) aumentaban la cuantía. Pero, el investigado ya no efectuaba ningún envío de moneda corriente. El patrimonio que llegó a adquirir en criptomonedas mediante esta estafa asciende a los 20 millones de dólares, la mayor incautación de monedas digitales de España. El individuo, un joven de 24 años y nacionalidad neerladensa que se escondía en Marbella, ya ha sido detenido.

La investigación se inició cuando agentes de la Policía Nacional tuvieron conocimiento de que un individuo, tras cometer numerosas estafas con criptomonedas en Países Bajos, se había ocultado en España con el objetivo de blanquear el dinero obtenido de manera fraudulenta. Las primeras pesquisas se centraron en localizar a sus progenitores, quienes supuestamente colaboraron en el encubrimiento de los beneficios obtenidos ilícitamente.

Las averiguaciones policiales permitieron esclarecer que el individuo estafa a sus víctimas mediante el fraude conocido como Over The Counter (OTC). ¿En qué consiste? Se trata de transacciones económicas que no transcurren a través de la Bolsa, sino que se formalizan directamente entre dos partes, es decir, un tipo de negociación donde las partes involucradas compran y venden activos directamente, sin intermediaros públicos, por los que ambas acuerdan los términos y los precios de manera privada. Esta falta de control era aprovechada por el investigado para llevar a cabo su actividad ilícita.

Las víctimas, bandas criminales dedicadas al tráfico de drogas

Los policías descubrieron que las víctimas se encontraban en diferentes países europeos y algunas de ellas eran miembros de organizaciones criminales internacionales asentadas en la Costa del Sol y dedicadas al tráfico de estupefacientes.

Respecto a las criptomonedas, la Sección de Ciberdelincuencia de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Málaga y las autoridades holandesas, averiguaron que el sospechoso llevaba a cabo transferencias a los conocidos como "monederos fríos" (un sistema de almacenamiento sin conexión que guarda las claves privadas de una persona; com estas billeteras no están conectadas a internet, aíslan las claves privadas y protegen los fondos de las amenazas digitales a las que puedes estar expuesto con tu conexión a Internet) con el fin de que ninguna persona de confianza que conociera las contraseñas pudiera transferirlas. De esta manera, dificultaba una posible acción policial.

Finalmente, los investigadores llevaron a cabo un registro en Países Bajos, en el que localizaron más de medio millón de euros y gran cantidad de efectos de lujo. Posteriormente, en una vivienda propiedad de familiares del principal investigado, los agentes descubrieron una caja fuerte con 238.000 euros en efectivo y relojes por valor de más de 600.000 euros además de numerosa documentación y teléfonos móviles. Asimismo, localizaron en el domicilio numerosas joyas y ropa de primeras marcas, efectos que en total tendrían un valor que podría superar el medio millón de euros.

Continuando con las pesquisas, los policías lograron localizar el cabecilla a principios del pasado mes de septiembre en Marbella, donde el día 12 fue arrestado como presunto autor de delitos contra el patrimonio, constándole además en vigor una Orden Europea de Detención y Extradición. En el registro de su vivienda, se intervinieron relojes, efectos de lujo y más de 16.000 euros en efectivo. Desde la Comisaría Provincial aseguran que se trata de una de las mayores incautaciones de criptomonedas en Europa, a una sola persona, relacionada con las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas

Operación cofinanciada con Fondos Europeos del Fondo de Seguridad Interior

Agentes de la Policía Nacional, junto a la Nationale Politie de Países Bajos, han llevado a cabo esta operación contando con instrumentos de financiación de la Unión Europea. Esta estrategia se enfoca en cuatro puntos clave: establecer un entorno de seguridad preparado para el futuro, combatir las amenazas emergentes, proteger a los ciudadanos europeos del terrorismo y la delincuencia organizada, y forjar un robusto ecosistema de seguridad

Para lograr estos objetivos, la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea (DG HOME por sus siglas en inglés), junto con las agencias de la UE y fondos específicos de la UE, como los Fondos de Seguridad Interna (ISF), respaldan a los Estados miembros en la lucha contra las amenazas criminales mediante operaciones coordinadas dirigidas a desmantelar las redes criminales y sus modelos de negocio. Las intervenciones efectuadas bajo este esquema han sido cofinanciadas por la Unión Europea, como parte del apoyo a los Estados miembros para combatir las redes delictivas que constituyen las amenazas más significativas para la seguridad de los ciudadanos de la UE y de la Unión en su conjunto.