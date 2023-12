La carrera a rector de la UMA se enfanga en los últimos días de campaña

La segunda vuelta de la campaña por el Rectorado de la UMA se enfanga y toma las peores costumbres de la política actual. Si bien la primera votación, aún con cuatro candidatos, no ha estado exenta de elementos sucios para unos comicios a gobernar la Universidad de Málaga, esta segunda, a cinco días de acabar, también ofrece elementos, al menos, sorprendentes.

El último de ellos viene de la mano del apoyo expreso de la candidata a rectora, Olga Guerrero –que recibió el 14,9% de los apoyos en la primera vuelta– a la candidatura de Ernesto Pimentel.

El acta de la Junta Electoral recoge, literalmente, lo siguiente: "A partir del 4 de diciembre y hasta el día de la votación a celebrar el 12 de diciembre posterior, no se ha contemplado la posibilidad de campaña electoral, por lo que no es susceptible el establecimiento de criterio alguno respecto del uso de recursos públicos en dicho período, no siendo posible en dicho período la realización de actuaciones de campaña electoral ni de petición del voto".

Con esta resolución, la petición de voto a Pimentel por parte de Guerrero no sería legal. Además, la catedrática tampoco aclara si su respaldo será compensado con algún vicerrectorado en el futuro equipo de gobierno si su nuevo aliado resultara ganador de los comicios.

Las redes sociales son también en estos días caldo de cultivo para que proliferen diversas denuncias. Una asociación de alumnos ha divulgado un vídeo en el que se aprecia cómo un grupo de estudiantes comparte panfletos con información de la candidatura de Pimentel, para el que solicitan el voto.

Por su parte, a través de un escrito, Olga Guerrero ha denunciado que ella y su familia han recibido "ataques, falsas acusaciones, acoso y criticas", algo "intolerable", dice, en el caso de su hija, alumna de la institución. Desde el equipo de Teodomiro López indican que este acoso que denuncia está relacionado con la publicación de uno de estos vídeos, en el que se ve a la hija de Guerrero repartiendo panfletos.

El equipo de López insiste en que su candidato, cumpliendo con el mandato de la Junta Electoral, no ha hecho campaña entre la primera y la segunda vuelta. Su página web, sin embargo, reflejaba el martes un teórico balance del resultado de las votaciones de la primera vuelta en la que el aspirante a rector mostraba su defensa de la universidad pública, aseguraba "que no todo vale para sumar apoyos" y se posicionaba en contra de la privatización de la universidad. No es necesario leer demasiado entre líneas para interpretar que las declaraciones escondían una censura contra el supuesto acuerdo antinatura al que había llegado Pimentel con una candidata que ha contado con el respaldo del PP en la provincia.