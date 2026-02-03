Una casa en Málaga cuesta el doble que en Sevilla o Cádiz, y cuatro veces más que en Jaén

La vivienda no baja en el recién estrenado año, al contrario, sigue subiendo. Así lo muestran las primeras estadísticas que se están publicando, que sitúan el precio de los pisos de segunda mano en la provincia de Málaga en los 4.080 euros el metro cuadrado, según los datos publicados este martes por el portal inmobiliario Idealista. Esto supone que comprar una casa en la provincia de Málaga cuesta el doble que hacerlo en Sevilla o Cádiz, y cuatro veces más que en Jaén, que tiene las viviendas más baratas de toda Andalucía.

Así, mientras que las demás provincias andaluzas registran bajadas acusadas respecto a sus máximos históricos, en la malagueña el precio del ladrillo marca un nuevo récord este enero y continúa a la cabeza como la más cara de la región. Es la única que supera los 4.000 euros el metro cuadrado, muy por delante de Cádiz (2.264), Sevilla (1.839), Granada (1.730), Huelva (1.629), Almería (1.499) y, por supuesto, Jaén (858). Asimismo, se sitúa por encima de la media española, que tiene el metro cuadrado a 2.650 euros, según el último índice de precios inmobiliarios de idealista.

El incremento interanual se queda en un 15,9%, por debajo del conjunto de España (18,4%) y de Andalucía (21,4%). No obstante, las viviendas usadas en Málaga se han encarecido casi dos puntos más de lo que lo hicieron en enero del año pasado, cuando subieron un 13,7% con el precio medio en 3.522 euros el metro cuadrado. Respecto al mes anterior, el incremento es del 1% y la variación trimestral es del 1,5%.

En el caso concreto de Málaga capital, el precio medio de la vivienda se sitúa en enero de 2026 en los 3.632 euros el metro cuadrado, esto es, se han encarecido un 12,2% en los últimos doce meses, aunque respecto al mes anterior ha descendido un tímido 0,3%. El máximo histórico sigue en los 3.652 euros de octubre del año pasado. En comparación con las demás capitales andaluzas, la de la Costa del Sol es también la más cara, seguida de Cádiz (3.090 euros/m2), Sevilla (2.703), Granada (2.558), Córdoba (1.682), Almería (1.638), Huelva (1.623) y Jaén (1.403).

En cualquier caso, dentro de la provincia, Málaga capital no está entre los diez municipios con el precio de la vivienda más caro. El ránking lo encabezan Marbella, Benahavís y Fuengirola; los dos primeros, rondando los 5.500 euros el metro cuadrado, mientras que en Fuengirola supera los 4.400 euros. Le siguen, también con cifras que superan los 4.000 euros el metro cuadrado: Estepona (4.207 euros/m2), Benalmádena (4.092) y Casares (4.007). Todos ellos están por encima de la media de la provincia, y por debajo, completan el top ten Ojén (3.961), Torremolinos (3.900), Nerja (3.790) e Istán (3.790).

Precio de la vivienda en España

En España, el precio de la vivienda usada ha registrado una subida del 18,4% interanual durante el mes de enero, situándose en 2.650 euros/m2, según Idealista, que elabora sus informes a partir de los anuncios publicados en su portal. Este dato supone además una subida de un 3,7% en los tres últimos meses, de un 0,4% con respecto al mes anterior y el precio más alto de la vivienda usada en España desde que Idealista tiene registros.

Todas las Comunidades Autónomas muestran precios superiores con respecto al año anterior. La Región de Murcia (25,8%), lidera las subidas, seguida de Andalucía (21,4%), Asturias (19,2%), la Comunidad de Madrid (19,1%) y Cantabria (18,5%). Por debajo de la media nacional se encuentran los incrementos de la Comunitat Valenciana (17,8%), Aragón (14,6%), Cataluña (14,3%), Euskadi (13%), Castilla-La Mancha (12,2%) y Canarias (11,7%). Por debajo del 10% aparecen las subidas de Baleares (9,8%), Navarra (9,6%), La Rioja (8,6%) y Castilla y León (8,4%). Galicia (7,6%) y Extremadura (8,3%), por su parte, representan los menores ascensos.

Baleares con 5.194 euros/m2 es la autonomía más cara seguida por la Comunidad de Madrid (4.585 euros/m2). Les siguen Euskadi (3.460 euros/m2), Canarias (3.200 euros/m2), Andalucía (2.784 euros/m2) y Cataluña (2.776 euros/m2). En el lado opuesto de la tabla encontramos a Extremadura (1.040 euros/m2), Castilla-La Mancha (1.048 euros/m2) y Castilla y León (1.287 euros/m2), que son las comunidades más económicas.

Hasta 49 provincias tienen precios superiores a los registrados en enero del año pasado, con la única excepción de Ourense (-2,8%). La mayor subida se ha vivido en la provincia de Valencia donde las expectativas de los vendedores han crecido un 25,9%, seguida de la Región de Murcia (25,8%), Asturias (19,2%), la Comunidad de Madrid (19,1%), Almería y Toledo (19% en ambas provincias). En la provincia de Barcelona el crecimiento ha alcanzado el 13,9%.

Baleares se reafirma como la provincia más cara para adquirir una vivienda usada (5.194 euros/m2) por delante de la Comunidad de Madrid (4.585 euros/m2). Les sigue Guipúzcoa (4.265 euros/m2), Málaga (4.082 euros/m2), Santa Cruz de Tenerife (3.366 euros/m2), Vizcaya (3.321 euros/m2) y Barcelona (3.123 euros/m2). Ciudad Real es la provincia más económica con un precio de 779 euros por cada metro cuadrado. Le siguen Jaén (858 euros/m2) y Cuenca (861 euros/m2).

Todas las capitales de provincia suben

Todas las capitales españolas han experimentado incrementos en el precio de la vivienda usada durante los últimos doce meses. La subida más pronunciada es la vivida por Santa Cruz de Tenerife donde el precio creció un 26,3% en el último año. Le siguen los incrementos de León (23%), Guadalajara (22,3%), Murcia (19,1%) y Teruel (18,9%). Por el contrario, la ciudad de Melilla (2,6%) protagoniza el menor ascenso interanual, junto a Cádiz (3,8%), Ceuta (4,2%), Vitoria y Girona (6% en ambos casos).

Entre los grandes mercados los precios han crecido en Valencia (15,9%), Madrid (14,8%), Palma (13,4%), Sevilla (12,8%), Bilbao (12,2%), Málaga (12,2%), Alicante (11,2%), San Sebastián (10,9%) y Barcelona (9,4%). Con esta subida el precio en Madrid se establece en 5.861 euros/m2, mientras que en Barcelona el precio se ha situado los 5.148 euros/m2.

San Sebastián es la capital más cara de España al situar su precio en 6.480 euros/m2. Zamora, en cambio, es la capital más económica con sus 1.300 euros/m2, seguida por Jaén (1.403 euros/m2) y Lleida (1.458 euros/m2).