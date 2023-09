El casting de OT 2023 en Málaga: talento, emoción y muchas ganas de ser los nuevos 'triunfitos'

El casting de Operación Triunfo 2023 ha llegado a Málaga. Un total de 1.382 aspirantes a entrar en la academia han pasado horas haciendo cola a las puertas de La Caja Blanca para demostrar su talento, aunque solo 70 han logrado la pegatina que les otorga el pase a la segunda fase, que tendrá lugar mañana martes.

La fecha de inicio del programa, que por primera vez se emitirá en la plataforma Prime Video, todavía no está confirmada, aunque será antes de que termine del año. Otra novedad que incluirá la nueva edición de OT es el fichaje de Chenoa como presentadora, además de la incorporación de Abril Zamora como profesora de interpretación y Xuso Jones al frente de los magacines diarios.

A pesar de estos cambios, la directora de la academia, Noemí Galera, que como cada año forma parte del jurado de los castings, ha asegurado que el programa mantiene su formato: galas en directo, canal 24 horas en YouTube y mismo procedimiento para determinar quiénes merecen entrar en Operación Triunfo.

Hoy ha tenido lugar solo la primera fase, en la que los participantes cantan una o más canciones -dependiendo de lo que les pida cada jurado- del listado de 50 canciones que se publicó junto con las fechas de los castings.

Si reciben la pegatina son seleccionados para pasar a la siguiente prueba, en la que tendrán que cantar tres canciones, acompañados de una base musical, grabada o tocada por ellos mismos. "Si consiguen pasar esa fase, hacemos una criba interna y llegarán al casting final unas cien personas aproximadamente, que será en octubre, en Barcelona seguramente", ha detallado la directora. De estos cien, solo quedarán los 18 que, como ya anunció Prime Video, serán presentados en dos especiales.

Según Galera, hay muchos aspirantes a triunfitos que no tienen suerte a la primera y vuelven a intentarlo en otra ciudad: "están en su derecho, es un casting abierto y lo pueden hacer. A lo mejor ellos han tenido un mal día, eso a veces pasa, escoges mal, los nervios te juegan una mala pasada o nosotros nos equivocamos, que también lo hacemos".

Es el caso de Álvaro Bosc, de 21 años, que no superó la segunda fase del casting de Valencia. Hoy ha vuelto a conseguir la pegatina: "Me quedé con la espinita y tenía que volver a presentarme. La vida me ha dado una segunda oportunidad y no la pienso desperdiciar".

Este joven mallorquín es uno de tantos que ha crecido viendo el programa en televisión. "Yo recuerdo ponerme en el comedor a ver Operación Triunfo y verlo también al día siguiente regrabado. Siempre he tenido la sensación de querer estar ahí", ha admitido.

La primera pegatina del día, la número 7.000, se la ha llevado María Calderón. La joven de 22 años vive en Málaga aunque es procedente de Freila, Granada. Está algo intranquila porque mañana se enfrentará a la próxima fase, en la que cantará 'Me quedo contigo', pero ha asegurado que le pueden más las ganas que los nervios. Aunque lo que más le apetecía en ese momento era abrazar a su padre, que ha estado desde las 7:30 haciendo cola por ella.

La malagueña Nerea Hermosa ha roto a llorar al recibir la pegatina. Ha sido su primer casting y confiesa que había momentos en los que pensaba que iba a ser escogida y otros en los que se daba cuenta de que allí había mucho talento, por lo que no lo tenía del todo claro. La joven de 23 años se ha mostrado con muchas ganas de llegar a la siguiente fase: "Ya que estoy aquí voy a por todas".

Ella tiene claro que entrar en la academia de Operación Triunfo es una experiencia única porque es un lugar en el que tienen "una manera de enseñarte que es muy difícil encontrar en otro sitio" y que te abre "las puertas de otro mundo".

De los 70 seleccionados, 11 contaban con el 'Pase Prime', una ventaja que consiguieron gracias al 'OT Cover', un sistema de preselección ideado con el fin de ahorrar colas en los castings y agilizar las actuaciones. Para participar, había que grabar una canción a capela durante 45 segundos como máximo y publicarla en Instagram o TikTok con el hashtag #OTCover2023.

Uno de ellos ha sido Pol, de 20 años, que ha interpretado tres canciones, todas de estilos muy diferentes: 'Flowers' de Miley Cyrus, 'Mbappé' de Eladio Carrión y 'Sakura' de Rosalía. Para él, Operación Triunfo es un "hito de la televisión", y más teniendo en cuenta que es del mismo pueblo que Rosa López, la ganadora de la primera edición. "De lo que más ganas tengo es de entrar a la academia para poder aprender todo de las puestas en escena, el baile, la técnica vocal", ha declarado.