Ciudadanos exige que se le baje el sueldo a Cassá por ir a plenos y comisiones en el Ayuntamiento de Málaga

Ciudadanos ha vuelto a exigir este jueves que su ex candidato a alcalde y ahora concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Málaga, Juan Cassá, cobre menos por su asistencia a plenos y comisiones en esta institución al disponer ya de un sueldo como portavoz del equipo de gobierno de la Diputación y, por tanto, no tener dedicación exclusiva en el Ayuntamiento. Ya lo reclamaron en una moción al Pleno del pasado mes de julio que fue aprobada con los votos a favor de la formación naranja, PSOE y Adelante Málaga y los votos en contra del PP y del propio Cassá.

"Mantenemos lo defendido en la moción que trajimos en el mes de julio y que salió aprobada en el pleno. No nos parece que deban existir duplicidades en los ingresos cuando se supone que se trabaja con dedicación exclusiva en otra administración ni mucho menos que en este contexto de dificultades económicas se perciban cantidades tan elevadas por unos minutos de trabajo", ha indicado la portavoz municipal de Ciudadanos y concejala de Cultura y Deporte Noelia Losada.

En estos momentos, Cassá es el único concejal sin dedicación exclusiva en el Ayuntamiento -todos los demás no cobran un dinero extra por ir a plenos o comisiones porque ya va en su sueldo anual- y percibe 250 euros por su asistencia a cada comisión ordinaria -hay cuatro al mes- y 500 euros por ir al pleno ordinario. En total, un mínimo de 1.500 euros mensuales extra que se suman a los 93.000 euros que ya adquiere anuales por su cargo en la Diputación y como concejal. Si hay comisiones o plenos extraordinarios -como ha ocurrido por ejemplo este pasado martes- ingresa otros 250 euros por cada uno. Se da la circunstancia además de que el pleno extraordinario celebrado esta semana para aprobar asuntos económicos solo duró tres minutos, ya que se había debatido todo en la comisión celebrada con anterioridad. Cassá no intervino en ninguna de las dos y su único trabajo fue votar a favor del PP, por lo que ingresó 500 euros solo en esa mañana del martes.

La moción que llevó Ciudadanos a pleno en julio proponía rebajar la asignación por asistencia a plenos y comisiones a 50 euros. Fue aprobado, pero aún no se ejecuta. Ante la pregunta de este diario, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, comentó ayer miércoles que no está finalizado el expediente correspondiente y que se aplicará "en unas semanas". De la Torre acusó a Ciudadanos, PSOE y Adelante Málaga de falta de coherencia porque, según explicó, en 2019 aprobaron por unanimidad esas asignaciones e incluso lo ratificaron en 2020. El alcalde cree que se ese cambio de postura se debe a un "castigo" a Cassá por parte de Ciudadanos por abandonar su partido y por parte del PSOE y Adelante Málaga por no sumarse a una posible moción de censura contra De la Torre.