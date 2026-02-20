“Venimos a reír, no a aguantar basura”: La Cochera Cabaret de Málaga marca su línea roja frente al odio en sus redes

“Reír, emocionarnos y hacer cultura”. La Cochera Cabaret ha fijado normas estrictas para garantizar un espacio seguro en su comunidad digital tras la reiteración de insultos que vienen detectando, principalmente contra algunos de sus artistas. En un mensaje publicado en Facebook, el colectivo advierte que prohibirá comentarios racistas, insultos y spam en sus perfiles sociales. Se permitirá así, la crítica “con respeto”, pero serán censurados los ataques y las humillaciones.

En el comunicado difundido, la sala marca su línea roja frente al odio y establece directrices de participación en sus redes para garantizar un entorno libre de ofensas “para artistas, público y equipo”. Quiere que su comunidad digital sea un lugar para “hacer cultura”, y no un espacio donde “aguantar basura”. La sala anuncia así una política de “tolerancia cero” frente a determinados comportamientos.

No se permitirán comentarios que incluyan racismo, xenofobia, machismo, LGTBIfobia o cualquier discurso de odio. Tampoco se aceptarán insultos, ataques personales, humillaciones, acoso, amenazas o incitación a la violencia, así como la difusión de datos personales.

Tampoco tendrán cabida los comentarios sexuales explícitos o vejatorios, el contenido que promueva o banalice la autolesión o el suicidio, y las publicaciones relacionadas con spam, estafas, suplantaciones de identidad, enlaces sospechosos o venta de entradas falsas.

La crítica, aclara el espacio cultural, es bienvenida siempre que se formule desde el respeto. Cualquier comentario que incumpla estas normas será eliminado, conllevará el bloqueo permanente del usuario y será reportado a la plataforma correspondiente.

Fuentes de la Cochera Cabaret sostienen que la decisión responde a los insultos continuados que los responsables vienen detectando en sus perfiles. “Se dan desde siempre pero van aumentando”, resaltan. Tras publicar el comunicado, se han visto obligados a seguir bloqueando a usuarios que habían publicado comentarios del tipo “no sois de este país, fuera de aquí”, entre otros de carácter ofensivo.

Hasta ahora, la moderación se realizaba de forma discreta. “Hemos actuado en la sombra, bloqueando y reportando a la plataforma. No queremos gente así”, señalan. Los ataques, suelen ir dirigidos principalmente a artistas, con insultos personales. Sin embargo, indican que también se pretenden evitar enfrentamientos entre clientes e incluso comentarios hacia camareros. Desde La Cochera Cabaret insisten en que existe “una línea roja”. Subrayan que la crítica a los espectáculos es legítima, pero rechazan los ataques personales hacia artistas o miembros del equipo “sin conocerlos”.

Málaga lanza el proyecto europeo ReTo para combatir los delitos de odio

La lucha contra el odio y la intolerancia dio hace unos meses un más paso en Málaga. En la sede de la Casita del Jardinero se ha presentado ReTo – Red de Tolerancia, un ambicioso proyecto europeo impulsado por CIFAL Málaga, centro internacional de formación dependiente de UNITAR, y financiado por el programa CERV de la Unión Europea. La iniciativa se desarrollará en Andalucía como experiencia piloto y aspira a convertirse en un modelo exportable al conjunto de España y Europa.

Uno de los pilares de esa red es la investigación. La Fundación CIEDES se encargará de diseñar una metodología que permitirá detectar discursos de odio en redes sociales mediante inteligencia artificial. Según su directora gerente, María del Carmen García Peña, esta herramienta permitirá elaborar una base de datos desagregada por sexo, edad, etnia u orientación sexual, capaz de servir de soporte a políticas públicas y a estrategias de intervención a distintos niveles.