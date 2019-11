Un 25% de los coches deben ser eléctricos en 2025 frente al 1% actual

La movilidad sostenible y la lucha contra el cambio climático son dos temas que están escritos en mayúsculas en las agendas de los principales directivos mundiales, principalmente en sectores como la automoción o la energía. Dos de ellos, Luca de Meo, presidente de Seat, y Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, han destacado este jueves en Málaga las claves a medio y largo plazo dentro del XVIII Congreso de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE).

De Meo afirmó que su grupo, Volkswagen, va a invertir 40.000 millones de euros en vehículos eléctricos hasta 2022 porque la nueva normativa europea obliga a que en 2025 el 25% de los vehículos que se vendan sean eléctricos para reducir las emisiones mientras que en estos momentos las ventas solo representan el 1%. La tarea no será sencilla porque, según el presidente de Seat, “la gente no renueva su coche porque son de buena calidad y aguantan muchos años y porque la gente no tiene dinero, por lo que serán los ricos los que podrán comprar los coches eléctricos”.

Imaz, por su parte, aseguró que el problema “es que el 60% del parque automovilístico en España tiene más de 10 años” y criticó que “en Europa nos hacemos trampas al solitario” con la regulación porque se piden coches eléctricos pero no se mide la emisión de CO2 durante su fabricación, por ejemplo, en China.