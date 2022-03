Colas por un empleo en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga

Only You Hoteles y NH Hoteles han sido algunas de las cadenas hoteleras preferidas por los asistentes. Sus colas no han cesado en toda la mañana. María Isabel Castilla (55) es una de las asistentes que ha reconocido que le encantaría trabajar con el equipo de Only You, pese a que lo ve "complicado" por el volumen de demanda. Aunque trabaja en una envasadora, le gustaría encontrar otro trabajo porque ese "es muy duro". Confiesa que también estaría contenta si la cogieran en la panadería La Canasta: "Yo soy muy dulcera y entiendo mucho de pasteles", apunta.

A sus 17 años, Abdemalik Marran y Saber Tlidi, dos jóvenes marroquíes residentes en España desde hace tres años, también buscan un puesto de trabajo para mejorar su futuro, tal y como ellos mismo manifiestan. Ambos estudian y conviven en Ciudad de los Niños. Además, comparten afición por la cocina. "La cocina es arte", expresa Marran.

Las categorías laborales más demandadas han sido las de ayudante de camarero, ayudante de cocina, cocinero, personal de mantenimiento, camarera de piso, personal de sala, de cocina, coctelería, gestión o marketing especializado.