Un conductor de VTC rescata a una joven a la que intentaban agredir sexualmente en Málaga

Un conductor de una empresa de VTC ha rescatado a una joven a la que dos personas, presuntamente, estaban intentando agredir sexualmente. Según la versión de la víctima, al parecer, los supuestos autores habían tratado de atacar también a otra mujer. Ocurrió en la zona de calle Cuarteles, hacia las 5 de la madrugada de este sábado al domingo.

El chófer del vehículo se percató de que la chica estaba siendo agredida, según su testimonio, por dos encapuchados, que llevaban pasamontañas e iban ataviados de negro. Los sorprendió cuando agredían a la joven, a la que pudo poner a salvo. Su actuación fue clave hasta la llegada de la Policía Local de Málaga. Los agentes, según ha confirmado este periódico, detuvieron a los dos hombres por su presunta relación con los hechos, sin que las fuentes municipales consultadas hayan proporcionado más detalles al respecto.

La Policía Nacional se ha hecho ahora cargo de la investigación de lo ocurrido.

El grito de auxilio de una mujer violada en un hotel: "Sacadme de aquí, me tiene secuestrada"

Hace un par de semanas, la Policía Local de Málaga también detuvo a un hombre de 38 años por, presuntamente, agredir sexualmente y retener a su exnovia, de 40 años, en un hotel de la capital. La recepcionista llamó al 092 para advertir de que una clienta pedía auxilio porque "la habían violado y había estado retenida".

"Sacadme de aquí, me tiene secuestrada. Me quita el teléfono, me lo apaga. Tengo que salir". Esa fue la llamada de auxilio de la mujer que supuestamente habría sido coaccionada por su ex pareja para viajar a Málaga, donde la habría retenido en un céntrico hotel de la capital y agredido sexualmente. La ayuda de la dueña del alojamiento, que llamó a la Policía y llevó a la víctima a una comisaría, fue clave para salvarla y que los agentes detuvieran al presunto responsable.

La propietaria del pequeño hotel -que cuenta con apenas trece habitaciones- se emocionaba, en declaraciones a Málaga Hoy, aún cuando recordaba las palabras de desesperación de la huésped. La ha vuelto a ver y reconoce que tiene mejor aspecto que días atrás. "Me ha dado las gracias por lo que he hecho por ella. Eso compensa todo el miedo que pasé", manifestaba. De no ser por su actuación no sabe qué habría pasado, tampoco quiere siquiera pensarlo.

Llegaron un lunes. Solo habían reservado una noche. Pero, finalmente el hombre decidió que también pernoctarían allí el martes. Esa misma noche, sobre las 23:00, la mujer bajó por primera vez a la recepción del hotel. Llorando, explicó al joven que se encontraba en aquel momento en recepción que había sido violada. El encargado llamó entonces a la dueña del alojamiento y alertó a la Policía Local, cuerpo que informó de que debían avisar a Policía Nacional, siempre según el relato de la propietaria. El asunto aquella noche quedó ahí.

La dueña del hotel contaba que aquella madrugada apenas pudo pegar ojo. Se quedó preocupada y a la mañana siguiente decidió ir al hotel a primera hora. Poco después de la 9:00, la víctima volvió a bajar: "Por favor me tienes que ayudar, tengo que salir de aquí", decía que le repetía. Apenas unos segundos después, marcó a la Sala del 092 de la Policía Local de Málaga para alertar de la situación. Explica que los agentes le aconsejaron que sacara de allí a la mujer y se dirigieran a una comisaría de Policía Nacional.

La víctima subió de nuevo a la habitación para coger algo de abrigo y le dijo a su raptor que iba a por café. Él comenzó a ponerse violento, pero ella consiguió escapar -contó a la propietaria-. Ambas abandonaron el hotel y se dirigieron entonces a la Comisaría de Policía Nacional del distrito Centro. "Estaba muy asustada, él le había dicho que si lo denunciaba ella también iría a la cárcel", explicaba la dueña.