Los constructores se plantan en Málaga: quedan desiertas 33 obras públicas por 31 millones de euros

El precio de los materiales de construcción se ha disparado y hay licitaciones de obras públicas muy bajas. El resultado es que los constructores se han plantado y, en el último año y medio, se han quedado desiertas o desestimadas 33 obras en la provincia de Málaga por un importe total de 31,24 millones de euros, según los datos de la patronal andaluza Fadeco Contratistas.

La mayoría de los proyectos que no han recibido ningún interés por parte de las constructoras proceden de la Administración Local, con un importe total de 25,7 millones de euros, mientras que hay obras de la Administración Central por 635.000 euros y de la regional por 335.000 euros. A ello se le suma otros 4 millones de euros de administraciones locales de obras que han sido desestimadas.

Según los datos aportados, correspondientes al periodo comprendido entre enero de 2021 y junio de 2022, la obra pública más grande que se ha quedado desierta ha sido la contratación de la concesión de obras para la construcción y posterior explotación de un aparcamiento subterráneo y ordenación de cubierta situada en la avenida Severo Ochoa en Marbella. La licitó el Ayuntamiento de Marbella en abril de 2021 y tenía un presupuesto inicial de 18,8 millones de euros.

La segunda obra de mayor calado que ha caído en saco roto, en este caso por desistimiento, es el proyecto de un nuevo centro ocupacional en Alhaurín el Grande, licitado por el consistorio de ese municipio, en septiembre de 2021 por 4,2 millones de euros. Hay otros dos proyectos que superan el millón de euros. Uno, de 1,94 millones, corresponde al Ayuntamiento de Fuengirola. Se trata de obras en el parque La Loma en el bulevar del mismo nombre en esta localidad. La obra fue licitada en abril de 2022 y estaba cofinanciada al 80% por el fondo europeo de desarrollo regional Feder. El otro corresponde al Ayuntamiento de Nerja, fue licitado en marzo de 2022 con un presupuesto inicial de 1,06 millones de euros y la idea era construir 11 viviendas de protección oficial con aparcamientos y trasteros en la calle Zurbarán de esa localidad.

"Se están quedando obras desiertas porque el coste que supone construirlas es mayor al presupuesto de licitación. Las empresas quieren trabajar pero cuando ninguna empresa oferta a una obra el problema no es de la empresa sino de la licitación", afirma Violeta Aragón, secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP).

Aragón insiste en que las empresas "ejecutan las obras si son viables económicamente" pero denuncia que las administraciones están haciendo licitaciones "con bases de precios antiguas y, además, ahora las empresas se están viendo sometidas a una inflación extraordinaria".

El Gobierno aprobó a través de un Real Decreto en marzo una serie de medidas excepcionales que contemplan una revisión de precios en los contratos de obra pública por el incremento del coste de las materias primas en 2021. Esa revisión no puede ser superior al 20% del precio de adjudicación. La Junta de Andalucía también ha ido en esa línea. Sin embargo, la directiva de los promotores y constructores malagueños recuerda que "esa revisión te cubre incrementos de precio una vez que la obra ya se ha adjudicado y se está realizando" pero no desde el inicio, es decir, que no hay una revisión extra al importe de licitación. Si a la constructora no le salen las cuentas directamente no se presenta porque nadie trabaja para perder dinero.

Hay, como hemos comentado, cuatro obras desiertas o desestimadas por un importe superior al millón de euros en la provincia de Málaga. Pero la mayoría corresponden a proyectos de menor consideración, aunque sean igualmente necesarios, y se han quedado paralizados. Entre ellos están, por ejemplo, la adecuación de hangares en el aeropuerto de Málaga (362.000 euros); obras para el ahorro energético en una sede judicial de Marbella (206.000 euros); obras de reurbanización de la calle Puerta de Antequera en Vélez Málaga (221.000 euros); la construcción de un edificio en la piscina municipal de Antequera (379.000 euros); o las obras de ampliación de un gimnasio municipal en Istán (206.000 euros), entre otras.